Апостольська Столиця про неможливість скасувати запис у Книзі Хрещень

Дикастерія у справах законодавчих текстів поширила роз’яснення щодо неможливості викреслювання з парафіяльних книг факту про уділення таїнства Хрещення, оскільки йдеться про історичний факт, від якого залежить уділення інших таїнств. Це не заперечує свободу особистого вибору відмовитися від приналежності до Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Кожен, хто хоче залишити Церкву, може вільно це зробити. Однак, не можна викреслити себе із парафіяльної Книги реєстрації Хрещень. Єдиний випадок – з метою виправити можливі помилки при записі. Про це йдеться у опублікованій в четвер, 17 квітня 2025 р., роз’яснювальній записці за підписом Префекта й Секретаря Дикастерії у справах законодавчих текстів.

Гарантія дійсності таїнств

Канонічне право, зазначається на початку документа, «не дозволяє змінювати або анулювати записи, зроблені в Книзі реєстрації хрещень, за винятком виправлення можливих помилок при написанні». Мета Реєстру, уточнюється в документі, полягає в тому, щоб «дати впевненість у певних діях, уможливлюючи перевірку їх фактичного існування», таким чином «представляючи об'єктивну перевірку сакраментальних дій або дій, пов'язаних з таїнствами, які історично здійснювалися Церквою».

Нагадується про обов’язок парафій вести та належно зберігати таку книгу, а оскільки Хрещення є передумовою для прийняття інших таїнств, то до запису додається інформація про уділення інших таїнств, які не можуть бути повторені (Миропомазання та Святі Тайни), а також про уділення таїнства Подружжя, довічі обіти, що є перешкодою для шлюбу, чи усиновлення, яке теж створює перешкоду для подружжя в Церкві, або ж про зміну обряду.

Встановлення дійсності прийняття згаданих таїнств вимагає впевненості щодо прийняття Хрещення, а тому ведення парафіяльних реєстрів, як зазначено в записці, служить «доброму адміністративно-пастирському порядку з богословських міркувань», а також для «юридичної безпеки» і «можливого захисту прав дотичної особи та третіх осіб».

Жодних обмежень для релігійної свободи

Як зазначається, Книга реєстрації Хрещень, не будучи списком членів Церкви», а лише засвідчуючи «історичний церковний факт», не має на меті «акредитувати релігійну віру окремих осіб або той факт, що та чи інша особа є членом Церкви». Це тому, що «отримані таїнства і відповідна реєстрація жодним чином не обмежують свободу волі тих віруючих християн, які керуючись нею, вирішують покинути Церкву». За необхідності до Книги реєстрації Хрещень може бути додано запис про так званий формальний акт виходу з Католицької Церкви.

Таїнство, яке неможливо повторити

У записці нагадується, що «стан охрещеного» є об'єктивною даністю і що неможливо охрестити того, хто вже був охрещений. Насамкінець, наголошується на вимозі того, щоб під час уділення Хрещення, як і в інших таїнствах, в які не можна повторити, були присутні свідки, які можуть дати впевненість у тому, що відбулося, і що повинно бути внесеним у книгу.