Святий Рік: 5 і 6 квітня у Римі та Ватикані Ювілей хворих і медпрацівників

Пацієнти, лікарі, медсестри, фармацевти, фізіотерапевти, медичні працівники та технічний персонал з 90 країн світу візьмуть участь у заходах, які відбудуться в Римі та Ватикані. У неділю вранці на площі Святого Петра Папський делегат архиєпископ Фізікелла очолить Святу Месу, під час якої прочитає проповідь, яку приготує Папа Франциск.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Приблизно 20 тисяч паломників, серед яких пацієнти, лікарі, медсестри, фармацевти, фізіотерапевти, медичні працівники та технічний персонал з понад 90 країн світу, прибудуть до Риму в суботу 5 та неділю 6 квітня 2025 року на сьому з великих подій Святого Року – Ювілей, присвячений хворим і світові охорони здоров'я. Ювілейна подія розпочнеться вранці в суботу, 5 квітня, можливістю для всіх учасників, починаючи з 8 години ранку, здійснити особисте паломництво до Святих Дверей базиліки Святого Петра.

Діалоги з містом

У суботу після обіду знову відбудуться «Діалоги з містом» – культурні, духовні та мистецькі заходи на площах у центральній частині Риму, організовані асоціаціями, організаціями та рухами. На Іспанській площі від 16:00 відбуватиметься зустріч на тему «Цінність дару та солідарності», організована італійським Міністерством охорони здоров'я. Від 15 до 18 години в приміщенні Папського університету Святого Хреста відбудеться конференція «Хоспіс= Надія», організована Римським університетом «Campus Bio-medico», присвячена темі паліативної допомоги. На площі Рісорджіменто Американська асоціація серця від 15:00 до 17:30 проводитиме захід, на якому англійською, іспанською, французькою, польською та німецькою мовами навчатимуть маневрів серцево-легеневої реанімації.

Донорство та медична грамотність

Італійська асоціація донорів крові Fratres у співпраці з Національним бюро душпастирства охорони здоров'я Італійської єпископської конференції проведе інформаційно-просвітницьку акцію з донорства крові, організувавши від 7.30 до 13.00 на площі Сан-Джованні збір крові. У той же час, на площі К'єза-Нуова та на площі Сан-Сальваторе-ін-Лауро низка федерацій охорони здоров'я запропонують освітньо-медичні заходи.

Молитовні ініціативи

Відбудуться також молитовні ініціативи для хворих з євхаристійними адораціями та катехизами, які приготують представники чернечих згромаджень, що маоють харизму піклування про хворих. Ювілей завершиться в неділю, 6 квітня, Святою Месою на площі Святого Петра, яку о 10:30 з доручення Папи очолить Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації архиєпископ Ріно Фізікелла, що зачитає проповідь, яку з цієї нагоди приготує Папа Франциск.