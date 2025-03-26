Життя завжди є благом: посібник Дикастерії мирян, сім'ї та захисту життя

Дикастерія у справах мирян, сім'ї та захисту життя в контексті 30-річчя енцикліки «Evangelium vitae» приготувала посібник про те, як у наш час, позначений надзвичайно серйозними порушеннями людської гідності, започатковувати церковні процеси для сприяння душпастирству, спрямованому на захист та сприяння людському життю, в різних географічних регіонах та культурних контекстах.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ, - Ватикан

«”Життя завжди є благом” (Evangelium vitae, 31), і таким його потрібно представляти, оберігати і підтримувати в кожній ситуації». Цими словами кардинал Кевін Фаррелл, префект Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя, представляє публікацію посібника під назвою «Життя завжди є благом. Започаткування процесів душпастирства захисту людського життя». Він вийшов напередодні 30-ї річниці енцикліки святого Івана Павла ІІ «Evangelium vitae», яка припадала 25 березня 2025 року.

Душпастирство захисту людського життя

У вступному слові до посібника кардинал Кевін Фаррелл пише: «У час, позначений надзвичайно серйозними порушеннями людської гідності, коли багато країн страждають від воєн і різного роду насильства (особливо проти жінок, дітей перед народженням і після нього, проти підлітків, людей з інвалідністю, людей похилого віку, бідних та мігрантів) ми повинні формувати справжнє душпастирство захисту людського життя та реалізувати на практиці те, що також підтверджено в нещодавній Декларації Dignitas infinita Дикастерії доктрини віри: «безмежна гідність людини невід'ємна від її існування, незалежно від обставин, стану й ситуації в якій вона перебуває» (1). Тому життя кожної людини завжди потрібно шанувати, берегти і захищати. Цей принцип, доступний пізнанню самим лише розумом, повинен бути реалізований у кожній країні, селі та родині».

Цінування гідності кожної людини

Посібник є результатом постійного діалогу з єпископами. Преосвященний Даріо Джервазі, додатковий секретар Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя, каже: «Основними адресатами цього посібника є єпископи, які під час своїх частих візитів ad limina до Святого Престолу завжди підкреслювали нагальну потребу в посиленні зусиль, спрямованих на захист і підтримку життя та гідності кожної людини». Під час вебінару з головами Комісій у справах сім'ї та захисту життя єпископських конференцій всього світу, який Дикастерія організувала 2024 року, було розпочато спільний процес розвитку душпастирства захисту людського життя у світлі нещодавніх напрямних, наданих документом Dignitas infinita.

Застосування посібника у кожній місцевій Церкві

Щоб підтримати цей процес, посібник пропонує застосовувати синодальний метод розпізнавання в Дусі щодо багатьох питань, пов'язаних із людським життям, а також щодо способів його захисту, оберігання та підтримки на різних рівнях у різних географічних регіонах та культурних контекстах. Єпископ Джервазі додає: «Метою є на основі спільного діалогу підтримати служіння кожної дієцезії, щоб вона могла вкладати необхідні ресурси для ефективнішого формування мирян та підвищення обізнаності молодих поколінь про цінність людського життя». У ньому представлено оновлений метод сприяння душпастирству захисту людського життя в дієцезіях та єпархіях по всьому світу. З цією метою Дикастерія заохочує кожного єпископа, священника, богопосвячених осіб та мирян прочитати цей посібник і розвивати органічну і структуровану душпастирську опіку людського життя, яка може допомогти працівникам, вихователям, вчителям, батькам, молоді та дітям виховувати відчуття поваги до цінності кожного людського життя.