Ювілей волонтерів: до Риму прибуде понад 25 тисяч паломників

У заходах, організованих з нагоди Ювілею волонтерів 8 і 9 березня, візьмуть участь асоціації, групи, неприбуткові організації з різних країн світу.

VATICAN NEWS

Приблизно 25 тисяч паломників з понад 100 країн світу зберуться в Римі 8 і 9 березня, щоб взяти участь у Ювілеї світу волонтерства. 15 тисяч волонтерів прибуде з Італії, 124 – з Іспанії, 123 – зі США, 85 – з Бразилії. Численні групи приїдуть також з Польщі, Аргентини, Мексики, Колумбії, а також будуть представники з таких країн, як Австралія, Чилі, Еквадор та Індія.

У суботу, 8 березня, від 8.00 до 17.00 вірні зможуть здійснити паломництво до Святих Дверей базиліки Святого Петра та матимуть можливість приступити до Таїнства Покаяння в Ювілейних храмах. А з 15:00 до 18:00 на різних площах Риму відбуватимуться «Діалоги з містом», культурні, мистецькі та духовні зустрічі.

У неділю, 9 березня, о 10.30 кардинал Майкл Черні, Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвитку, очолить Святі Месу на площі Святого Петра і прочитає проповідь, яку для цієї події підготував Папа Франциск.