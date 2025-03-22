У Ватикані експонуються письмові свідчення про відзначення Ювілеїв

З нагоди Ювілейного року у Ватиканських музеях відкрилася виставка, яка представляє письмові свідчення про особливості відзначення Ювілеїв, щоб продемонструвати широкому загалу характерні особливості значення цього благодатного періоду для паломників та проводу Церкви.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Paolo Ondarza – Ватикан

Протягом Ювілейного року відвідувачі Ватиканських музеїв отримали можливість побачити спеціальну виставку під назвою «Ювілеї. Раритетні документи з колекцій Ватикану», яка розташована у залах Папи Павла V біля Сикстинської каплиці. Нова експозиція стала результатом співпраці між Ватиканськими музеями та Апостольським архівом.

Документи, доповнені красою інтер’єру

Значення Ювілею у Католицькій Церкві презентовано через теми віри, історії та мистецтва, відображених у відповідних документах та матеріалах з Апостольського архіву, які охоплюють Папські булли проголошення Ювілеїв та особливості життя паломників та їхнього перебування в Римі.

У інтерв’ю для ватиканських медіа, о. Рокко Ронзані, префект Апостольського архіву, зазначив, що три виставкові зали раніше служили як частина архіву Святого Престолу та були осідком бібліотекарів Священної Римської Церкви. Незважаючи на те, що приміщення беруть початок із 1607 року, вони досі притягають своєю красою. Виставкові матеріали, які стосуються Ювілеїв в історії Церкви, згори яскраво доповнюються фресками на історичну тематику, а внизу мебльовані вишуканими шафами з рідкісної породи тополі, позначені гербом родини Борґезе, з якої вийшов Папа Павло V – засновник Архіву Святого Престолу.

За словами о. Рокко, публічне виставлення цілої низки документів, пов’язаних із ювілеями, є дуже важливим, адже вони стануть доступним не лише для науковців та експертів. Він пригадує, що раніше Апостольський архів носив назву «Секретний», оскільки був зарезервований для використання Папою. «Архів був відкритий для досліджень науковців щонайменше з 1881 року, але крок за кроком, з плином часу, доступ до нього розширювався для більш широкого загалу, і ця виставка має стати ще одним кроком в цьому напрямку», – поділився він.

(Dmitri N. Smirnov)

Перший Ювілей та турбота Церкви за прийняття паломників

Цінним експонатом виставки є, зокрема, оригінал булли «Antiquorum habet» Папи Боніфатія VIII, якою в 1300 році було проголошено перший Ювілей. Знаменною є булла «Ineffabilis providentia», якою у 1470 році Папа Павло ІІ, враховуючи схильність людини до гріха та тривалість земного життя, спустошеного пошестями та епідеміями, встановив, що Ювілей слід відзначати кожні 25 років.

Його наступник – Папа Сикст IV, у буллі «Salvator Noster» 1472 року закликав князів і правителів подбати про безпеку на дорогах, якими прямувати паломники, захистити римлян від злодіїв і розбійників, а прочан, які прибувають до Риму, – від надмірно дорогої плати за проживання. Серед експонатів виставки – документ кардинала Федеріко Сфорци, Камерленґа Апостольської палати, виданий з нагоди Ювілею 1650 року. У ньому наголошується на необхідності того, щоб корчмарі та власники заїздів забезпечили чистоту, благоустрій міста та встановили помірну орендну плату. Це звернення, спрямоване на запобігання здирництву і шахрайству, передбачало також, у випадку порушення, навіть накладення церковних кар. Крім того, цей захід мав на меті розвіяти погану репутацію Риму, яка була поширена в путівниках для паломників та іноземців, надрукованих по всій Європі.

Матеріали, представлені на виставці, також містять дуже цікаві розповіді про прийняття шістнадцяти паломників, які прибули зі Швейцарії та Франції в 1700-х роках, з точним описом запропонованих їм страв і святих місць, які вони відвідали. «Документ, – зазначає префект Апостольського архіву, – походить з архіву архибратства Ґонфалоне і розповідає про дні паломництва паломників з-за Альп, савойців і французів, які прибули до Риму, де їх на площі Пʼяцца дель Пополо зустрічав титулярний кардинал, покровитель цього архибратства. Він розповідає про супровід до місць проживання і навіть про меню, яке пропонувалося цим людям у дні їхнього перебування в Римі».

(Dmitri N. Smirnov)

Символічні ювілейні експонати

Виставка також включає багату вітрину, яку зазвичай демонструють під час екскурсій Ватиканськими музеями. Вона походить з відділу декоративного мистецтва і містить понад тридцять предметів, що символізують Ювілеї: цеглини, молотки і кельми, інструменти, що використовуються під час Чину відкриття й закриття Святих Дверей.

Одним з важливих експонатів, пов’язаного із паломництвом, є бамбуковий посох з середини XVII століття, який прикрашений сценами зі Старого і Нового Заповітів. Розписи також включають зображення Папської базиліки Святого Петра у Ватикані та герб Папи Інокентія X. Цілком ймовірно, що він належав тим паломникам, про яких розповідають тогочасні хроніки, зазначаючи, що вони входили до Вічного міста з тростинами, прикрашеними витонченим гравіюванням.