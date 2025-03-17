«Заякорені в Христі». Великопосні проповіді для Римської курії

«Зяакорені в Христі. Вкорінені та засновані на надії нового Життя» – такою є тема цьогорічних великопосних проповідей, які Проповідник Папського дому щоп’ятниці виголошуватиме для працівників Римської курії протягом наступних тижнів Чотиридесятниці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Поглянути на Ісуса «як на надійний і непохитний якір, надія на який не розчарує». До роздумів у цьому напрямку заохочуватимуть чотири великопосні проповіді, які, починаючи з цього тижня, тижня виголошуватимуться у Ватикані. У контексті загальної теми «Зяакорені в Христі. Вкорінені та засновані на надії нового Життя», Проповідник Папського дому о. Роберто Пазоліні в чотири п'ятниці, що передують Великому Тижню, запропонує роздуми на такі теми: «Вчитися отримувати – Логіка Хрещення» (21 березня), «Вийти в інше місце – Свобода в Святому Дусі» (28 березня) «Вміти підвестися – Радість Воскресіння» (4 квітня), «Поширювати надію – Відповідальність Вознесіння» (11 квітня).

Великопосні проповіді, які можуть послухати всі охочі, відбуватимуться о 9 годині ранку в Залі Павла VI у Ватикані.

Роздуми допоможуть зрозуміти, наскільки важливо «приймати динамізм навернення Євангелія» та «дозволити Святому Духові формувати себе як нові створіння», щоб «залишатися заякореними в Ньому не лише словами, але й ділами та істиною», як читаємо в запрошенні, яке поширила Префектура Папського дому. Вони також наголосять на тому, що надія «спонукає нас прямувати вперед, не втрачаючи з поля зору велич мети, до якої ми призначені, тобто Небо», як пише Папа Франциск у буллі проголошення Ювілею «Spes non confundit». Життя Ісуса «є школою людяності», підсумовується в запрошенні, й у ньому можна «розпізнати всі кроки, які нам потрібні і яких нам бракує, щоб мати можливість радісно прямувати до Божого царства».