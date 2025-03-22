Година Землі: на годину згасне підсвічення куполу базиліки Святого Петра

Також і цього року Ватикан приєднується ініціативи «Година Землі», організатори якої закликають 22 березня 2025 р. вимкнути на годину світло на вулицях, площах і в помешканнях, аби привернути увагу до проблем забруднення довкілля.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Година Землі» (англ. Earth Hour) – це акція, яка вперше була проведена 2007 року в австралійському місті Сіднеї за ініціативою Всесвітнього фонду природи (WWF). Відтоді вона набула глобального характеру й щороку проводиться в усьому світі в останню або передостанню суботу березня. Цього року організатори «Години Землі» закликають людей, організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої 22 березня, від 20:30 до 21:30 за місцевим часом, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.

Ініціативу підтримує також і Ватикан. Протягом зазначеної години буде відключене підсвічення куполу базиліки Святого Петра, одного із символів Вічного Міста. «У своїй енцикліці Laudato si’ Папа Франциск нагадує нам, що екологічне питання повинно зосереджуватися на етиці та соціальній справедливості, і що те, що відбувається з землею, “нашим спільним домом”, – це безпрецедентний виклик, який стосується нашої відповідальності за інших та перед майбутніми поколіннями», – читаємо в комюніке Фабрики святого Петра, інституції, що займається утриманням і благоустроєм однойменної ватиканської базиліки.