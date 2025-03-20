Ватикан: симпозіум про загрози та можливості ШІ в сфері захисту дітей

Презентація заходу, що відбувається у осідку Папських Академій наук і соціальних наук, відбулася у Ватиканському прессцентрі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Edoardo Giribaldi - Ватикан

Посилити регулювання з етичної точки зору, поставити «безпеку, приватність і гідність» дітей в центр уваги, а також підняти їх голос в сучасних дискусіях, щоб штучний інтелект залишався прив'язаним до свого «креативного потенціалу», як навчає Папа Франциск, дистанціюючись від індивідуалістичної і приватної логіки. З цією метою у четвер, 20 березня 2025 р., у Палаці Пія IV, осідкові Папської Академії наук і Папської Академії соціальних наук, розпочався захід на тему «Ризики і можливості штучного інтелекту для дітей: спільне зобов'язання щодо захисту дітей». Симпозіум, який триватиме до 22 березня, організували Папська Академія наук у співпраці з Всесвітнім фондом дитинства та Інститутом антропології Папського Григоріанського університету. Вранці 20 березня в Ватиканському пресцентрі відбулася презентація заходу.

Технологія, яка не може залишатися лише в приватних руках

Серед доповідачів був кардинал Пітер Тарксон, канцлер Папської академії наук, який висвітлив активність Святого Престолу і, зокрема, Папи Франциска щодо питань, пов'язаних з новими технологіями. Крім дебатів про нову етику алгоритмів, так звану «алгоретику», за його словами, необхідно обговорювати відповідальність окремих держав, щоб штучний інтелект не залишився виключно в руках приватних осіб. Кардинал також наголосив на важливості розробки регуляторних моделей, якими можна було б ділитися з єпископськими конференціями по всьому світу. Для цього також важливо присвячувати час на слухання постраждалих від онлайн-насильства.

Діалог з технологічними компаніями

Професор Йоахім фон Браун, президент Папської академії наук, підкреслив, що ризики, пов'язані з новими технологіями, стають дедалі очевиднішими для наукової спільноти. Від залежності від соціальних мереж, яка суттєво впливає на розвиток мозку дітей, до порушення приватності та маніпулювання смаками в комерційних цілях. «Протягом багатьох років математика вважалася дисципліною без етичних наслідків, – зазначив фон Браун, говорячи про алгоритми, що керують новими технологіями, – сьогодні це вже не так». Академік зауважив, що в політичній сфері ще є багато роботи, яку потрібно виконати. В Європейському Союзі, наприклад, вже два роки заблокований відповідний законопроект, в той час як в США вкрай важливим є діалог з великими технологічними компаніями, такими як Alphabet. У цьому контексті, на його думку, Папська академія наук може стати платформою, що сприятиме такому конструктивному і безперервному діалогові.

Співпраця для виявлення зловживань

Професор о. Ганс Цольнер, SJ, Директор Інституту Антропології, підкреслив далекоглядність Святого Престолу, який вже в 2017 році вказував на представників компаній, які відіграють провідну роль у технологічних розробках, як на ключових гравців у справі захисту дітей. Процес, який з роками призупинився, але який повинен бути відновлений, особливо в Церкві, першочерговою місією якої є захист найуразливіших. Святий Престол, пояснив о. Цольнер, має унікальну можливість: збирати за одним столом всі зацікавлені сторони, щоб вирішувати питання, які, коли їх розглядати фрагментарно, ризикують залишитися невирішеними. Говорячи про співпрацю між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, єзуїт згадав National Center for Missing and Exploited Children, організацію в США, яка минулого року отримала понад 29 мільйонів повідомлень про насильство над дітьми в Інтернеті, і не лише в США, але і в Європі. Співпраця між такими організаціями та національними органами влади дозволила розпочати розслідування та покарати винних. Насамкінець священник наголосив на вирішальній ролі сім'ї. «Я не знаю жодного з батьків, який би не був стурбований ризиками, на які наражаються його діти в Інтернеті», – сказав він, визнаючи труднощі, з якими стикаються дорослі в адаптації до технологічного розвитку.

Дані про насильство в Інтернеті

Брітта Холмберг представила діяльність «World Childhood Foundation», організації, яку 25 років тому заснувала Королева Швеції Сільвія з метою вирішення проблем, на які в той час мало хто з лідерів звертав уваги. Вона наголосила на важливості захисту найбільш вразливих дітей, таких як мігранти, сироти та безпритульні. Дані про насильство в Інтернеті, які вона навела, викликають тривогу: кожна п'ята дівчинка і кожен сьомий хлопчик ставали жертвами різного роду насильства в мережі. «Технології є частиною проблеми, але вони також повинні бути частиною вирішення», – сказала вона, підкресливши ту саму дихотомію, на яку вказував Папа Франциск, повторюючи, що нові інструменти несуть як ризики, так і можливості.