У Ватикані відбудеться саміт, присвячений викликам, пов’язаним з довголіттям

Як наголосив під час презентації Президент Папської Академії «За життя», під патронатом якої відбувається захід, питання забезпечення якості життя в старості – це питання не лише науки, але й справедливості та солідарності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Довголіття слід розглядати не як біологічну мету, а як нагоду цінувати роль людей похилого віку в соціальному контексті. Люди похилого віку – це не тягар для суспільства, а цінний ресурс: їхній досвід і мудрість є незамінною культурною і загальнолюдською спадщиною. На цьому наголосив архиєпископ Вінченцо Палья, Президент Папської Академії «За життя», представляючи під час брифінгу у Ватиканському прессцентрі перший «Ватиканський саміт довголіття», який під патронатом цієї ватиканської інституції організовує Міжнародний інститут нейробіоетики.

Ця зустріч у понеділок, 24 березня 2025 р., збере у конгресхолі Папського інституту «Августиніянум», що поблизу площі Святого Петра, науковців, нобелівських лауреатів та політиків, щоб обговорити один із ключових викликів нашого часу, яким є підтримка здорового, сталого та інтегрованого старіння. Організований в контексті Ювілею 2025 року, зосередженого на темі надії, саміт стане унікальною нагодою поглибити найпросунутіші наукові відкриття та замислитися над фундаментальними етичними цінностями, якими керуються дослідження в цій сфері.

Не тільки довше жити, а жити краще

У своєму виступі архиєпископ Палья нагадав, що Папа Франциск часто говорить про те, що народ, який не береже своїх похилих віком – це народ без майбутнього. Необхідно пропагувати культуру, яка визнає цінність так званого третього віку та протидіє маргіналізації літніх людей. У цьому контексті очільник папської академії підкреслює важливість теми справедливого доступу до наукових відкриттів. За його словами, інновації біомедичної сфери не повинні бути привілеєм небагатьох людей, але засобами для покращення життя всіх. Адже метою є не просто жити довше, а жити краще, гарантуючи кожному можливість здорового старіння в гідності. таким чином, йдеться не лише про питання науки, але й про справедливість, солідарність та колективну відповідальність.