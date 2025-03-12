Реколекції у Ватикані. Шоста конференція: народитися наново

Пропонуємо вашій увазі підсумок шостої конференції, яку виголосив Проповідник Папського дому в рамках духовних вправ Римської курії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У Ватикані тривають духовні вправи Римської курії, з учасниками яких Папа Франциск єднається за посередництвом відеотрансляції. Їх у залі Павла VI проповідує о. Роберто Пазоліні, Проповідник Папського дому, на тему «Надія на вічне життя». У середу, 12 березня 2025 р., вранці, він виголосив шосту конференцію-медитацію, тема якої була: «Наново народитися».

Необхідна переміна

Як зазначає проповідник, у Євангелії від Івана під час розмови між Ісусом і Никодимом шлях спасіння представлений як духовне відродження. Ісус стверджує, що для того, щоб побачити Боже Царство, потрібно «народитися з небес», і це концепція, яка бентежить Никодима та передбачає глибокі та радикальні зміни. Це перетворення не є легким і часто викликає побоювання, оскільки вимагає відмовитися від усталених визначеностей і шаблонів. Ісус пояснює, що відродження відбувається через воду і Духа, не як біологічне повернення в дитинство, а як нова відкритість на дію Святого Духа. Багато хто боїться змін і намагається чіплятися за минулий досвід, але справжнє відродження включає в себе довіритися Богові та дозволити Йому вести нас до незвіданих горизонтів. Цей епізод нагадує про перехід Ізраїля через пустелю, коли люди боялися смерті, але знайшли порятунок, дивлячись на знак, поданий Богом. Сьогодні знаком спасіння є Христос, піднятий на хресті.

Хрещення: переродження, а не культурний жест

Отець Пазоліні нагадав, що хрещення є символом цього нового життя: не негайної і видимої зміни, але початку шляху перетворення. Однак протягом історії сприйняття дії хрещення зменшувалося, воно часто ставало радше культурним обрядом, ніж свідомим вибором віри. Це призвело до кризи в Церкві, де християнське життя для багатьох здається далеким і абстрактним. Ісус же запрошує до радикального вибору: поставити стосунки з Ним вище за будь-які інші зв'язки, не як заперечення почуттів, а як визнання того, що тільки в Бозі можна знайти справжнє життя. Це тягне за собою відвагу «втратити своє життя» в біологічному і психічному сенсі, щоб віднайти його у вічному вимірі.

Відродження доступне

Врешті, Ісус використовує метафору пологів, щоб пояснити, що духовне відродження є болючим, але необхідним процесом. Кожна людина покликана вийти з власних «утроб» свого походження, щоб прийняти повноту вічного життя. Святий Франциск є прикладом того, хто відмовився від будь-яких гарантій, щоб повністю прийняти нове життя у Христі. Зрештою, справжнє відродження – це не ілюзія, а реальність, доступна тим, хто дозволяє Святому Духові преображати себе, вже живучи обітницею вічності.