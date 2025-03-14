Реколекції у Ватикані. Завершальна конференція: крокувати назустріч вічності

Пропонуємо вашій увазі підсумок останньої конференції, яку Проповідник Папського дому виголосив в рамках духовних вправ Римської курії.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Позірна поразка розп’ятого Христа насправді є об’явленням Отця, який не залишає своїх дітей. Це означає, що наше життя не залишене на самоплив, але є частиною плану усиновлення і відкуплення, який робить нас улюбленими дітьми, призначеними для вічності», – сказав о. Роберто Пазоліні, OFP Cap, проповідник Папського дому, в п’ятницю зранку, 14 березня 2024 р., в залі Павла VI, під час останньої конференції, якою завершились духовні вправи для Римської курії, у яких Папа Франциск, госпіталізований у римській лікарні імені Аґостіно Джемеллі, брав участь завдяки відеотрансляціям. Цикл наук був присвячені надії на вічне життя.

Таїнство розп’яття

На початку проповіді о. Роберто Пазоліні зазначив, що земне життя, з його красою і труднощами, ставить перед нами важливе питання про сенс нашого земної мандрівки у цьому світі, який торкається невидимих речей, які є вічними. «Людство характеризується фізичним спадом, проте існує внутрішнє оновлення, яке відбувається з кожним днем. Все, що здається згасаючим, насправді має велике призначення: Бог створив нас для воскресіння, і це не утопічна мрія, а природна логіка існування, що прагне до повноти», – сказав він.

За його словами, наше життя не залишене напризволяще, а входить у план любові, який виявився у таїнстві Христового хреста і воскресіння, завдяки чому Господь робить нас улюбленими дітьми, призначеними для вічності. «Все, що ми переживаємо – радощі, печалі, досягнення і невдачі – є частиною безперервного перетворення, подібного до перетворення насіння, яке, вмираючи, породжує нове життя. Таким чином, ми теж, проходячи через межу смерті, призначені для нового і славного життя», – зазначив проповідник.

Брати участь у вічності вже сьогодні

Говорячи про вічність, о. Роберто Пазоліні зауважив, що дарування людині вічного життя розпочинається у Євхаристії. «В Євхаристії, по суті, відбувається таїнственний обмін: ми жертвуємо Богові наше життя, а натомість отримуємо самого Христа, який преображає нас у своїй любові. У кожній Святій Месі, все, чим ми є, вливається в життя Христа, який забирає його з собою до Отця. Це не символічний обряд, а реальний процес преображення нашої особи, який робить нас учасниками вічного життя вже в сьогоденні», – сказав він.

Отож, ми не знаємо точно як все буде після нашої смерті, але знаємо, «що те, ким ми будемо, вже є в зародку всередині нас». «Ми призначені не для нічого, а для майбутнього, сповненого надії. Ця впевненість змінює все: наше життя – не безглуздий фільм, а твір, написаний і зрежисований надзвичайним Режисером, який запрошує нас зупинити погляд на вічності та впевнено крокувати назустріч Йому», – наголосив проповідник.

Таким чином, майбутнє залишається перед нами як план любові, який лише частково об’явлений. «Однак те, що ми бачимо сьогодні, вже є прекрасним: ми – улюблені діти, громадяни неба, які живуть для Бога і назавжди», – сказав о. Роберто Пазоліні.

На завершення він подякував Папі Франциску, учасниками духовних вправ, а також всім тим, хто служив протягом днів призадуми. «Те, як ви долучилися до цих днів, кожен ваш погляд, кожне слово, кожна увага, яку ви приділили мені, допомогли мені пережити цей досвід, і я дякую вам від щирого серця. Бо навіть коли хтось перебуває в центрі, все завжди робиться разом. І в цьому полягає краса Церкви, життя в сопричасті», – зазначив проповідник Папського дому.