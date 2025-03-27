У Ватикані оприлюднили програму богослужінь на великодній період

Програма богослужінь від Святої Меси Пальмової неділі через обряди Страсного тижня та Пасхального Тридення до канонізації Карло Акутіса в Неділю Божого Милосердя

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У Ватикані оприлюднено програму богослужінь, які відбуватимуться від 13 до 27 квітня. Пресслужба Святого Престолу при цьому повідомила, що необхідно буде побачити, наскільки покращиться стан здоров'я Папи в найближчі тижні, щоб сказати щось про його можливу участь і в якій формі вона відбуватиметься.

У Пальмову неділю, 13 квітня, на площі Святого Петра відбудеться Свята Меса зі спогадуванням урочистого в’їзду Ісуса в Єрусалим та Його страстей. У Великий четвер, 17 квітня, в базиліці Святого Петра о 9:30 відбудеться Свята Меса з освяченням мира, а наступного дня, у Велику п’ятницю, о 17:00 – Літургія Страстей Господніх. Як і щороку, на 21:15 того ж дня запланована молитва Хресної дороги в Римському Колізеї. У Велику суботу, 19 квітня, Свята Меса Пасхального чування у базиліці Святого Петра запланована на 19:30, а в Неділю Пасхи, 20 квітня, на площі Святого Петра у Ватикані о 10:30 розпочнеться Свята Меса, після якої заплановане благословення «Urbi et Orbi».

У Неділю Божого милосердя, 27 квітня, о 10:30 на площі Святого Петра запланована Свята Меса в рамках Ювілею підлітків, під час якої відбудеться канонізація блаженного Карла Акутіса.