Святий Престол: для миру в Україні потрібен діалог, не обтяжений передумовами

Пресслужба Святого Престолу поширила комюніке про розмову Державного Секретаря з Президентом України, що відбулася в п’ятницю, 14 березня.

Vatican News

«У п'ятницю, 14 березня, Його Високоповажність Володимир Зеленський, Президент України, як він сам опісля повідомив, мав телефонну розмову з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем, під час якої побажав Святішому Отцеві Франциску якнайшвидшого одужання та поінформував його про ініціативу припинення вогню, запропоновану Сполученими Штатами, до якої Україна приєдналася», – читаємо у повідомленні Ватиканської пресслужби, яке було поширене в понеділок, 17 березня 2025 року.

У ньому також зазначається: «У зв'язку з цим Святий Престол, поновлюючи свої молитви за мир в Україні, висловлює сподівання, що залучені сторони скористаються нагодою для щирого діалогу, не обтяженого жодними попередніми умовами та спрямованого на досягнення справедливого та тривалого миру. Водночас він закликає зробити все можливе для звільнення полонених».