Оголошено початок впровадження напрацювань Синоду про синодальність

Генеральний Секретар Генерального Секретаріату Синоду, за затвердженням Папи Франциска, оголосив про наступний етап Синоду єпископів, який охоплюватиме місцеві Церкви та об’єднання Церков, щоб належно оцінити впровадження напрацювань XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 15 березня 2025 р., був оприлюднений лист кардинала Маріо Ґрека, Генерального секретаря Секретаріату Синоду до всіх єпископів та єпархів, а через них – всьому ввіреному їм «Святому Божому людові», який стосується процесу супроводу етапу імплементації Синоду єпископів на тему «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь і місія». Зустрічі для оцінки процесу впровадження завершаться Церковною асамблеєю, яка відбудеться в жовтні 2028 року у Ватикані. Про це йдеться у прес-релізі Генерального секретаріату Синоду, який координує процес супроводу та оцінки фази впровадження плодів Синоду про синодальність.

Реалізовувати отримані орієнтири у різних контекстах

У листі зазначається, що 11 березня 2025 р. Святіший Отець надав остаточний дозвіл Генеральному Секретаріату Синоду розпочати процес супроводу та оцінки етапу впровадження Синоду про синодальність, який охоплюватиме дієцезії та єпархії, єпископські конференції та ієрархічні структури Східних Католицьких Церков, а також їхні континентальні об’єднання, які також дбатимуть про залучення Інститутів богопосвяченого життя, товариств апостольського життя, мирянських об’єднань, церковних рухів та нових спільнот, присутніх на їхніх територіях.

Кардинал Ґрек звертає увагу на Заключний документ другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, який виразно схвалений Римським Архиєреєм, а тому є «частиною звичайного Магістеріуму Наступника апостола Петра», не маючи нормативної сили, але даючи напрямні вказівки. «Місцеві Церкви та об’єднання Церков тепер покликані реалізовувати в різних контекстах авторитетні вказівки, що містяться в Документі, через процеси розпізнавання та прийняття рішень, передбачені законодавством та самим Документом», – читаємо у листі до єпископів. Крім того, у світлі цих вказівок, етап впровадження Синоду слід розуміти «не як просте “застосування” директив, що надходять згори, а радше як процес “рецепції” орієнтирів, виражених в Заключному документі», у спосіб, який «відповідає місцевим культурам і потребам громад».

Можливість вислухати та наверстати незавершені зусилля

Генеральний секретар Синоду звертає увагу єпископів на те, що під час процесу імплементації, кожен зможе скористатися багатством і креативністю шляхів, прокладених місцевими Церквами, конкретизуючи перспективу обміну дарами. «Цей шлях також дасть можливість спільно оцінити вибір, зроблений на місцевому рівні, та визнати прогрес, досягнутий в сфері синодальності. Завдяки цьому шляху Святіший Отець зможе вислухати та затвердити вказівки, які вважатимуться чинними для всієї Церкви», – читаємо у листі.

Крім того, йдеться про важливість на цьому шляху результатів синодальних груп та втілення плодів слухання всіх Церков. «Цей процес також запропонує дієцезіям, які досі менше докладали зусиль до синодального шляху, можливість наверстати незавершені кроки та сформувати свої власні синодальні групи. Запрошую Вас повідомити Секретаріат Синоду склад та референтів синодальної групи Вашої дієцезії чи єпархії, скориставшись доданою до цього листа анкетою», – пише кардинал Ґрек.

На шляху до центральної Церковної асамблеї

У листі ми знаходимо кілька подій, які стосуються започаткованого шляху впровадження результатів Синоду. «Шлях, який приведе всю Церкву до проведення Церковної асамблеї в жовтні 2028 року, буде окреслений таким чином, щоб забезпечити належний і стабільний час для початку реалізації вказівок Синоду, а потім включатиме деякі важливі оціночні зустрічі», – пише Генеральний секретар Синоду, зазначаючи дати майбутніх подій. Зокрема, він загадує про оголошення початку шляху супроводу та оцінки етапу впровадження результатів Синоду, про що йдеться у даному листі. У травні 2025 р. буде опублікований Допоміжний документ для даного етапу, який охоплюватиме вказівки щодо його реалізації, а з червня 2025 р. до грудня 2026 р. шлях імплементації проводитиметься у місцевих Церквах та їхніх територіальних одиницях. Протягом 24-26 жовтня 2025 р. відбудеться Ювілей Синодальних комісій, який стане нагодою для того, щоб розкрити цінність цих груп.

У першій половині 2027 р. у дієцезіях та єпархіях відбуватимуться Асамблеї з оцінювання пройденого шляху, а з другої половини 2027 р. такі Асамблеї проводитимуться в національних та міжнародних єпископських конференціях, ієрархічних структурах Східних Католицьких Церков та інших об’єднаннях Церков.

У першій половині 2028 р. відбуватимуться Континентальні оціночні асамблеї, а в червні 2028 р. буде опубліковано «Instrumentum laboris», робочий документ для праці Церковної асамблеї, яка збереться у Ватикані у жовтні 2028 р.

«Без імпульсу дієцезальних та єпархіальних єпископів процес, який тут описаний, неможливо було б навіть уявити. Тому я хочу подякувати вам, вашим співробітникам та вашим синодальним групам за вашу відданість процесу, який є особливо близьким серцю Святішого Отця, за здоров’я якого ми всі разом молимося цими тижнями», – пише наприкінці кардинал Ґрек.