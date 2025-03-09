Відсутність, яка промовляє. Духовні вправи Римської курії і молитва за Папу

У зв’язку з початком великопосних реколекцій для найближчих співробітників Папи Франциска, який перебуває в лікарні, молитва на вервиці за його здоров’я відбуватиметься у залі Павла VI після вечірньої медитації.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Відсутність Папи не буде цілковитою відсутністю, перш за все тому, що ми будемо ще інтенсивніше зосереджуватися в молитві за нього. А також тому, що сама його відсутність буде для нас словом», – так о. Роберто Пазоліні, капуцин, призначений у листопаді минулого року Проповідником Папського дому, коментує той факт, що Папа Франциск, госпіталізований у лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, не братиме цього року безпосередню участь у духовних вправах Римської курії.

У Великий Піст з молитовним зосередженням

Згідно з давнім звичаєм, у першу неділю Великого Посту Святіший Отець разом зі своїми найближчими співробітниками розпочинає реколекції. Це період зосередження, інтенсивної молитви та роздумів над Божим словом, коли припиняється уся інша діяльність. Востаннє спільні духовні вправи очільників дикастерій Римської курії відбувалися у перший тиждень березня 2020 року, якраз перед початком пандемії. Наступними роками духовні вправи мали приватний характер, а на період другого тижня Чотиридесятниці припинялася діяльність Папи.

Повернення до спільних реколекцій

Після кількарічної перерви, в неділю, 9 березня 2025 р., у Ватикані знову розпочнуться спільні реколекції. Їх проповідуватиме о. Роберто Пазоліні, а тема звучить «Надія на вічне життя». Новизною є той факт, що окрім очільників дикастерій у них можуть взяти участь усі працівники, тому проповіді-медитації проповідник виголошуватиме в залі Павла VI у Ватикані. Перша медитація відбудеться о 17:00 в неділі, а подальші – щодня о 9:00 та 17:00. Завершаться духовні вправи в п’ятницю, 14 березня, вранці. Вони проходитимуть у духовному єднанні зі Святішим Отцем, який слідкуватиме за медитаціями з лікарняної палати. «Його страждання є глибоко промовистими, – сказав о Пазоліні в інтерв'ю ватиканським медіа, – бо вони віддзеркалюють біль багатьох людей, які сьогодні є жертвами страждань або насильства».

Вечірня медитація завершуватиметься молитвою Розарію за Папу

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, від понеділка, 10 березня, вечірня молитва Розарію за здоров’я Папи, що відбувалася на площі Святого Петра о 21:00, здійснюватиметься в залі Павла VI у Ватикані відразу після вечірні та медитації, приблизно о 18:00. Вірні, які захочуть приєднатися до цієї молитви папських співробітників, зможуть зробити це завдяки трансляції через телеекрани на площі Святого Петра або через ватиканські медіа. Після завершення духовних вправ, тобто, від п’ятниці 14 березня, спільна молитва буде поновлена як знак віри та церковного сопричастя.