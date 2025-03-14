Кардинал Паролін: війни народжуються у людському серці

Проповідуючи під час Святої Меси за здоров’я Святішого Отця, Державний Секретар Святого Престолу наголосив на важливості любові до ближніх, яка стає можливою завдяки Божій допомозі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Найкращий спосіб піднести наші молитви до Бога – це, перш за все, запропонувати Йому наше серце, яке відкрите і уважне до Його слів. І це ключ, який відкриває Господнє серце, – сердечне слухання Його слова», – сказав кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, проповідуючи під час Святої Меси за здоров’я Папи Франциска, яку він очолив у п’ятницю, 14 березня 2024 р., в каплиці святого Павла у Апостольському палаці Ватикану. У богослужінні взяли участь представники дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі. Саме від декого з них вийшла ініціатива організувати таке моління. У своїй проповіді кардинал Паролін роздумував над євангельським уривком дня про нову справедливість (Мт. 5,20-26).

Поля битв, які спалахують з почуття ненависті

Говорячи про виконання Божої волі, очільник ватиканської дипломатії зазначив, що основною сферою пошуку Божої волі є насамперед ставлення до інших, любов до тих, хто нас оточує, що є випробовуванням нашої любові до Бога (пор. 1 Ів. 4,20). У цьому контексті він зауважив, що Господь дивиться на речі глибше, прирівнюючи гнів та словесні кривди до вбивства (пор. Мт. 20, 22. «Війни, які спалахують у світі, війни, які заливають кров’ю нашу планету і яким ми, за допомогою нашої дипломатії намагаємося, в першу чергу, запобігти, а потім, врешті-решт, також вирішити, завершити, не народжуються на полях битв, якщо зараз є поля битв, адже все перетворилося на поле битви, навіть міста, навіть ті, де живе цивільне населення, але ці війни не народжуються там: вони народжуються всередині, вони народжуються в людському серці, вони народжуються з почуттів ненависті, ворожості, які ми відчуваємо щодо інших. І звідси вони переходять у позицію ненависті та ворожості», – зауважив Державний Секретар Святого Престолу. Він додав, що для того, щоб шукати миру, треба насамперед «роззброїти мову», не вживати агресивної мови чи образливих слів щодо до інших, «бо саме з них, – нагадує нам Господь, – починається війна». Отож, «любов має пріоритет над усіма іншими обов’язками».

Миритися з ближнім ще сьогодні

Роздумуючи над примиренням з ближнім, кардинал Паролін зазначив, що деколи недостатньо лише сказати: «Вибач», мова йде про зміну ставлення, щоб «відкинути будь-яку конфронтаційну стратегію». «Йдеться про те, щоб перейти від логіки протистояння до доброзичливості, починаючи саме з тих, хто проти нас, кого ми, можливо, вважаємо своїм ворогом. І це, – вказує Ісус, – має статися найближчим часом, поки ви в дорозі: сьогодні, саме сьогодні, а не завтра. Бо ми знаємо, що мусимо жити сьогоднішнім днем, а що нас чекає завтра, ми не знаємо», – підкреслив Державний Секретар Святого Престолу. За його словами, вимогливі й тверді слова Ісуса можуть викликати у нас неспокійну реакцію щодо важкості їх виконання. «Але криза, яку ці слова породжують у нас, є дорогоцінною, вона гнучка, тому що в молитві ця криза спонукає нас до смиренного визнання того, що ми не можемо зробити це самі, що ми бідні, що ми потребуємо допомоги від іншого, руки згори», – сказав на завершення кардинал Паролін.