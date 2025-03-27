Паролін: наш обов’язок – бути поруч з українським народом, що зазнав агресії
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
«Нашим обов'язком є бути поруч з українським народом, який зазнав несправедливої агресії, допомагати йому відповідно до можливостей кожного, а також закликати воюючі сторони і всю міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення швидкого і справедливого врегулювання», – наголосив кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, промовляючи до учасників пленарної зустрічі Комісії Єпископатів Європейського Союзу (COMECE), яка від 26 до 28 березня 2025 р. відбувається у італійському містечку Немі поблизу Риму на тему «Перспективи для Європейського Союзу в контексті нової каденції керівництва та в контексті поточних геополітичних змін». Делегати від католицьких єпископатів, які діють у країнах-членах ЄС, роздумують над необхідністю відновлення внутрішньої єдності Європи та над її бажанням бути глобальним гравцем на підтримку миру.
Боротися за справедливий і тривалий мир для України
Вітаючи учасників зустрічі, Державний Секретар Святого Престолу окремо згадав про владику Степана Суса та о. Вʼячеслава Гриненевича, SAC, які представляли католицькі Церкви з України. «Після виразного прохання Блаженнішого Святослава Шевчука, висловленого під час попередньої пленарної асамблеї, Католицька Церква з України відтепер представлена в якості спостерігача на пленарних асамблеях, і я радий їхній присутності тут сьогодні», – сказав він.
Говорячи про виклики, які стоять перед Церквою в країнах Європейського Союзу, кардинал Паролін не міг не згадати про те, що вже понад три роки в Європі триває «кривава війна, спричинена вторгненням в Україну Росії, яка пожинає тисячі загиблих і поранених та змусила величезну кількість людей до втечі, шукаючи притулку в країнах ЄС». «Святий Престол, як також COMECE, – нагадав він, – неодноразово чітко висловлювалися щодо цього конфлікту, закликаючи покласти край цій війні шляхом переговорів, до справедливого й тривалого миру, до пошани до міжнародного права й до спільних зусиль задля відбудови цієї мученицької країни».
Захист релігійної свободи
Представляючи різні сфери співпраці між Святим Престолом і комісією, кардинал Паролін згадав про справу застосування Загального регламенту захисту даних ЄС, зауваживши, що йдеться про делікатну тему, що зачіпає також питання релігійної свободи, зокрема, захисту метричних книг. «Одним з обов’язків єпископів, – зазначив він, – є саме захист свободи Церкви, що не суперечить, а в наші часи навіть є рівнозначним, захистові релігійної свободи загалом, роблячи внесок у будування Європи, яка, згідно з висловом Папи Франциска, буде “світською в здоровому сенсі, в якій Бог і Цезар розрізнені, але не протиставлені. Землею, відкритою на трансцендентність, де віруючий є вільним у тому, щоб відкрито сповідувати свою віру та пропонувати свою точку зору в суспільстві”».
Співпраця з інституціями
Згадуючи про минулорічні вибори до Європейського Парламенту і формування нових органів управління, а також про політичні зміни, що відбуваються в різних країнах, Державний Секретар Святого Престолу наголосив на тому, що єпископи повинні підтримувати «відкритий і щирий діалог з усіма політичними силами в світлі євангельського вчення». «Не може забракнути наших зусиль на захист життя від зачаття до природної смерті; на захист сім'ї, заснованої на подружжі між чоловіком і жінкою; на захист свободи батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних переконань; на захист гідності кожної людини, особливо найбільш уразливої: молоді, людей похилого віку, безробітних, іммігрантів і шукачів притулку», – наголосив кардинал Паролін, підкреслюючи необхідність вести діалог і співпрацювати з усіма на підтримку спільного блага, «шануючи також законну автономність політичної сфери».
Новий трансатлантичний контекст
Ще одним викликом, який стоїть перед континентом, Державний Секретар Святого Престолу назвав розуміння його політичної ролі в світі, який постійно та швидко змінюється. Зокрема, підхід до зовнішньої політики з боку нової адміністрації США підважує трансатлантичні стосунки, що розвинулися після 1945 року. Він зауважив, що оновлена Європейська Комісія поставила серед своїх пріоритетів конкурентоздатність і захист. «Хочеться побажати, щоб нові трансатлантичні стосунки стали нагодою для більшого колективного усвідомлення ролі та відповідальності, яку Європа має у світі, не піддаючись оборонній логіці та логіці простого переозброєння, яка стає прологом до закритості та нових конфліктів. Для нас, християн, існує єдиний людський рід, і ми всі є братами і сестрами, як наполегливо нагадав нам Папа Франциск у своїй енцикліці Fratelli tutti, тому турбота про благо власної країни, про благо Європи не звільняє від необхідності думати про благо всього людства і трудитися задля цілісного розвитку всіх», – зазначив кардинал Пʼєтро Паролін.