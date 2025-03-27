Паролін: наш обов’язок – бути поруч з українським народом, що зазнав агресії

Виступаючи перед учасниками весняної пленарної зустрічі Комісії Єпископатів Європейського Союзу, Державний Секретар Святого Престолу поділився деякими думками про виклики, які стоять перед континентом, згадуючи, серед іншого, про російську агресію проти України та її наслідки, необхідність захищати релігійну свободу та вести діалог з усіма задля спільного блага.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нашим обов'язком є бути поруч з українським народом, який зазнав несправедливої агресії, допомагати йому відповідно до можливостей кожного, а також закликати воюючі сторони і всю міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення швидкого і справедливого врегулювання», – наголосив кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, промовляючи до учасників пленарної зустрічі Комісії Єпископатів Європейського Союзу (COMECE), яка від 26 до 28 березня 2025 р. відбувається у італійському містечку Немі поблизу Риму на тему «Перспективи для Європейського Союзу в контексті нової каденції керівництва та в контексті поточних геополітичних змін». Делегати від католицьких єпископатів, які діють у країнах-членах ЄС, роздумують над необхідністю відновлення внутрішньої єдності Європи та над її бажанням бути глобальним гравцем на підтримку миру.

Боротися за справедливий і тривалий мир для України

Вітаючи учасників зустрічі, Державний Секретар Святого Престолу окремо згадав про владику Степана Суса та о. Вʼячеслава Гриненевича, SAC, які представляли католицькі Церкви з України. «Після виразного прохання Блаженнішого Святослава Шевчука, висловленого під час попередньої пленарної асамблеї, Католицька Церква з України відтепер представлена в якості спостерігача на пленарних асамблеях, і я радий їхній присутності тут сьогодні», – сказав він.

Говорячи про виклики, які стоять перед Церквою в країнах Європейського Союзу, кардинал Паролін не міг не згадати про те, що вже понад три роки в Європі триває «кривава війна, спричинена вторгненням в Україну Росії, яка пожинає тисячі загиблих і поранених та змусила величезну кількість людей до втечі, шукаючи притулку в країнах ЄС». «Святий Престол, як також COMECE, – нагадав він, – неодноразово чітко висловлювалися щодо цього конфлікту, закликаючи покласти край цій війні шляхом переговорів, до справедливого й тривалого миру, до пошани до міжнародного права й до спільних зусиль задля відбудови цієї мученицької країни».

Захист релігійної свободи

Представляючи різні сфери співпраці між Святим Престолом і комісією, кардинал Паролін згадав про справу застосування Загального регламенту захисту даних ЄС, зауваживши, що йдеться про делікатну тему, що зачіпає також питання релігійної свободи, зокрема, захисту метричних книг. «Одним з обов’язків єпископів, – зазначив він, – є саме захист свободи Церкви, що не суперечить, а в наші часи навіть є рівнозначним, захистові релігійної свободи загалом, роблячи внесок у будування Європи, яка, згідно з висловом Папи Франциска, буде “світською в здоровому сенсі, в якій Бог і Цезар розрізнені, але не протиставлені. Землею, відкритою на трансцендентність, де віруючий є вільним у тому, щоб відкрито сповідувати свою віру та пропонувати свою точку зору в суспільстві”».

Співпраця з інституціями

Згадуючи про минулорічні вибори до Європейського Парламенту і формування нових органів управління, а також про політичні зміни, що відбуваються в різних країнах, Державний Секретар Святого Престолу наголосив на тому, що єпископи повинні підтримувати «відкритий і щирий діалог з усіма політичними силами в світлі євангельського вчення». «Не може забракнути наших зусиль на захист життя від зачаття до природної смерті; на захист сім'ї, заснованої на подружжі між чоловіком і жінкою; на захист свободи батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних переконань; на захист гідності кожної людини, особливо найбільш уразливої: молоді, людей похилого віку, безробітних, іммігрантів і шукачів притулку», – наголосив кардинал Паролін, підкреслюючи необхідність вести діалог і співпрацювати з усіма на підтримку спільного блага, «шануючи також законну автономність політичної сфери».

Новий трансатлантичний контекст

Ще одним викликом, який стоїть перед континентом, Державний Секретар Святого Престолу назвав розуміння його політичної ролі в світі, який постійно та швидко змінюється. Зокрема, підхід до зовнішньої політики з боку нової адміністрації США підважує трансатлантичні стосунки, що розвинулися після 1945 року. Він зауважив, що оновлена Європейська Комісія поставила серед своїх пріоритетів конкурентоздатність і захист. «Хочеться побажати, щоб нові трансатлантичні стосунки стали нагодою для більшого колективного усвідомлення ролі та відповідальності, яку Європа має у світі, не піддаючись оборонній логіці та логіці простого переозброєння, яка стає прологом до закритості та нових конфліктів. Для нас, християн, існує єдиний людський рід, і ми всі є братами і сестрами, як наполегливо нагадав нам Папа Франциск у своїй енцикліці Fratelli tutti, тому турбота про благо власної країни, про благо Європи не звільняє від необхідності думати про благо всього людства і трудитися задля цілісного розвитку всіх», – зазначив кардинал Пʼєтро Паролін.