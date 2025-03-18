Паролін: бажаємо, щоб був досягнений тривалий і справедливий мир в Україні
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
Роззброєння, війна в Україні, стан Папи Франциска. Це кілька тем, яких торкнувся кардинал П'єтро Паролін, спілкуючись із журналістами на полях першого випуску ініціативи «Рамаданський стіл – Іфтар», що відбувся ввечері, 17 березня 2025 року. Йдеться про починання Посольства Марокко при Святому Престолі в співпраці з організацією Media International Communication Club. Цього вечора Державний Секретар Святого Престолу отримав з рук Посла Марокко при Святому Престолі Радже Наджі Ель Меккауї відзнаку «Приховані обличчя діалогу».
Необхідність контрольованого роззброєння
Святий Престол, нагадав кардинал, має чітку політику щодо переозброєння з часів Першої світової війни, «яка полягає в тому, щоб наполягати на міжнародному рівні на загальному і контрольованому роззброєнні». «Тому не можна бути задоволеним напрямком, в якому рухаються справи», – зазначив він, відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення про плани переозброєння.
Нарешті зупинити війну в Україні
Щодо можливості перемир'я між Росією та Україною, Державний Секретар висловив сподівання, «що не буде висунуто жодних передумов, які б перешкодили початку діалогу», пославшись на те, що Москва зробила акцент «на питанні верифікації дотримання перемир'я». «Але в будь-якому випадку, нехай вже розпочнеться цей процес: з огляду на те, що з українського боку нарешті є готовність, нехай же з іншого боку також буде готовність розпочати це припинення вогню, яке повинно тривати 30 днів», – сказав кардинал Паролін. Наступним кроком, як побажав він, повинен би стати «початок переговорів, які зможуть покласти край війні і встановити справедливий і тривалий мир, якого ми бажаємо».
Здоров’я Папи
Далі кардинал Паролін відповів на запитання журналістів про стан здоров'я Папи, підкресливши, що медичні бюлетені «говорять нам достеменно про його стан здоров'я». «Я, – сказав він, – бачився з ним тиждень тому, потім у мене не було можливості побачитися з ним знову. Я побачив його в кращому стані, ніж першого разу. Але це лише зовнішня оцінка, в іншому ми повинні прислухатися до того, що нам кажуть лікарі». Під час зустрічей, пояснив Державний Секретар, «ми представляємо йому питання і проблеми, які потребують вирішення, а Папа дає свої вказівки». Врешті, на запитання, чи були якісь розмови про можливе зречення з боку Папи Франциска, кардинал Паролін відповів: «Абсолютно ні».