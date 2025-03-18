Паролін: бажаємо, щоб був досягнений тривалий і справедливий мир в Україні

Спілкуючись з журналістами на полях заходу, що відбувався у посольстві Марокко, Державний Секретар Святого Престолу наголосив на важливості запуску процесу, що покладе край війні, що триває на сході Європи, уникаючи «попередніх умов, що унеможливлюють діалог».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Роззброєння, війна в Україні, стан Папи Франциска. Це кілька тем, яких торкнувся кардинал П'єтро Паролін, спілкуючись із журналістами на полях першого випуску ініціативи «Рамаданський стіл – Іфтар», що відбувся ввечері, 17 березня 2025 року. Йдеться про починання Посольства Марокко при Святому Престолі в співпраці з організацією Media International Communication Club. Цього вечора Державний Секретар Святого Престолу отримав з рук Посла Марокко при Святому Престолі Радже Наджі Ель Меккауї відзнаку «Приховані обличчя діалогу».

Необхідність контрольованого роззброєння

Святий Престол, нагадав кардинал, має чітку політику щодо переозброєння з часів Першої світової війни, «яка полягає в тому, щоб наполягати на міжнародному рівні на загальному і контрольованому роззброєнні». «Тому не можна бути задоволеним напрямком, в якому рухаються справи», – зазначив він, відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення про плани переозброєння.

Нарешті зупинити війну в Україні

Щодо можливості перемир'я між Росією та Україною, Державний Секретар висловив сподівання, «що не буде висунуто жодних передумов, які б перешкодили початку діалогу», пославшись на те, що Москва зробила акцент «на питанні верифікації дотримання перемир'я». «Але в будь-якому випадку, нехай вже розпочнеться цей процес: з огляду на те, що з українського боку нарешті є готовність, нехай же з іншого боку також буде готовність розпочати це припинення вогню, яке повинно тривати 30 днів», – сказав кардинал Паролін. Наступним кроком, як побажав він, повинен би стати «початок переговорів, які зможуть покласти край війні і встановити справедливий і тривалий мир, якого ми бажаємо».

Здоров’я Папи

Далі кардинал Паролін відповів на запитання журналістів про стан здоров'я Папи, підкресливши, що медичні бюлетені «говорять нам достеменно про його стан здоров'я». «Я, – сказав він, – бачився з ним тиждень тому, потім у мене не було можливості побачитися з ним знову. Я побачив його в кращому стані, ніж першого разу. Але це лише зовнішня оцінка, в іншому ми повинні прислухатися до того, що нам кажуть лікарі». Під час зустрічей, пояснив Державний Секретар, «ми представляємо йому питання і проблеми, які потребують вирішення, а Папа дає свої вказівки». Врешті, на запитання, чи були якісь розмови про можливе зречення з боку Папи Франциска, кардинал Паролін відповів: «Абсолютно ні».