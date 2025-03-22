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ВАТИКАН

Папа призначив Апостольського нунція в Європейському Союзі

Ним стане колишній представник при ООН в Нью-Йорку та дотеперішній нунцій в Іспанії архиєпископ Бернардіто Ауза.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 22 березня 2025 р., пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що Папа Франциск призначив архиєпископа Бернардіто Аузу, дотеперішнього Апостольського Нунція в Іспанії та Андоррі, Апостольським Нунцієм в Європейському Союзі. На цьому служінні він замінить архиєпископа Ноеля Треанора, який несподівано помер у серпні минулого року.

Архиєпископ Бернардіто Ауза, якому сьогодні 65 років, походить з Філіппін, а на дипломатичну службу Святого Престолу поступив 1990 року. Після праці в різних дипломатичних представництвах та в Державному Секретаріаті, в 2008 році був призначений нунцієм у Гаїті. Від 2014 до 2019 року він був Постійним Спостерігачем Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку, після чого був призначений до Мадрида.

22 березня 2025, 16:23
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