Папа: прощення подружньої зради є вільним рішенням, яке черпає силу від Бога

Відповідаючи на лист Каті, яка переживає подружню зраду, Святіший Отець пише про важливість розпізнати дану ситуацію, щоб зцілити рани та відшукати справжню любов.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У березневому випуску часопису «Piazza San Pietro», який видає Папська базиліка святого Петра у Ватикані, була опублікована відповідь Папи на лист Каті, яка переживає у своєму житті досвід зради та просить допомогти впоратися із почуттями й зрозуміти, що Бог є поряд з нею.

Прощення непростимого

«Я дізналася, що мій чоловік вже більше року зраджує мені з молодою жінкою», – такими словами розпочинається лист до Святішого Отця. Жінка пише, що незважаючи на величезний біль, вона поставила шлюб на перше місце і намагалася відновити довіру й надію, просячи Святого Духа дати їй силу пробачити чоловіка. «Я побачила, що він щиро розкаявся і прийшов до віри, почав щодня молитися зі мною і щонеділі ходити зі мною на Святу Месу. Але всі ці місяці він продовжував мені брехати, слухаючи іншу й узгоджуючи з нею, яку брехню мені говорити, щоб приховувати найсерйозніші речі; я відчуваю себе скривдженою, обманутою, приниженою і розгубленою», – ділиться Катя.

Відтак вона запитує про те, як знайти в собі сили все це пробачити, як відновити віру в слова чоловіка та як позбутися спогадів про все, що він робив з іншою, навіть у їхньому власному домі. «Я відчуваю себе розгубленою і покинутою, хоча в глибині душі відчуваю, що все ще дуже сильно його люблю. Мені потрібен знак, щось, що дасть мені зрозуміти, що прощати непростиме – це правильно, що я не втратила своєї гідності і що Бог поруч зі мною й підтримує мене», – пише жінка.

Прощення, яке пов’язане з любов’ю та Божою благодаттю

«Дорога Катю, прощати нелегко, особливо коли тебе зрадили в любові, в словах, в довірі. Ісус в Євангелії закликає нас завжди прощати, як ми читаємо в Євангелії від Матея (Мт. 18,21-35). Бог завжди прощає нас і хоче, щоб ми робили те саме», – відповідає Папа Франциск. Він зауважує, що кожна історія є завжди унікальною та відрізняється від інших, а прощення – це вільний, особистий акт, що черпає силу від благодаті й любові Божої.

«У деяких випадках, – читаємо в шостій главі Amoris laetitia, – почуття власної гідності й добро дітей вимагає рішуче припинити надмірні претензії іншого, велику несправедливість, насильство чи хронічну відсутність пошани. Слід визнати, що існують ситуації, в яких сепарації не уникнути. Часом вона необхідна з моральної точки зору, коли йдеться про захист слабшого подруга або малих дітей від великих ран, спричинених зловживанням і насильством, приниженням і використанням, і байдужістю», – зазначає Святіший Отець.

Відповідаючи на слова Каті про знак, який допоможе їй зрозуміти, що прощати непростиме – це правильно, він радить їй прочитати четверту главу «Amoris laetitia». «Любов у подружжі треба завжди вдосконалювати, дивлячись на Ісуса, на Діву Марію, на гімн любові апостола Павла. Якщо існує любов, то любов здатна терпіти, виправляти, лагодити», – зауважує Папа.

Він зазначає, що існують християнські пари, які подолали у спільному житті серйозні труднощі та можуть порадити як впоратися із кризовими ситуаціями, щоб віднайти обопільну любов. «У цьому пошуку справжньої любові із терпеливістю, добротою, доброзичливістю, взаємністю, Ви можете попросити свого чоловіка пройти разом шлях супроводу. Наприклад, провести кілька зустрічей із християнською парою, яка займається підтримкою поранених пар, ділиться життєвим досвідом, труднощами, прощенням, примиренням», – пише Святіший Отець. За його словами, для Бога не існує нічого неможливого. «Будемо сподіватися, що ваш чоловік прийме цей новий шлях, тому що – якщо в парі є любов – любов може зцілити будь-яку рану і воскресити шлюб. Я буду молитися за тебе, Катю, і за твій шлюб», – зазначає на завершення Папа.