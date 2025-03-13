Нове освітлення куполу базиліки Святого Петра

Нові сучасні світильники забезпечать ще більш інтенсивне і добре розподілене світло, що допоможе ще краще розкрити твір Мікеланджело і створити промовисту атмосферу з більшим візуальним ефектом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Триває технічне обслуговування та модернізація систем освітлення в базиліці Святого Петра. Про це інформує Фабрика Святого Петра, ватиканська інституція, завданням якої є дбати про утримання та благоустрій однойменної базиліки. В повідомленні зазначається, що в даний час відбувається модернізація освітлення купола авторства Мікеланджело.

В комюніке повідомлено, що роботи зосереджені на ревізії освітлення барабану великого купола, яке проходить функціональні випробування і тести на інтенсивність світла. Технічні роботи, які проводяться також і в нічний час, необхідні для того, щоб підкреслити велич ренесансної архітектури. Нові освітлювальні прилади останнього покоління забезпечать ще більш інтенсивне, каліброване і добре розподілене світло, що допоможе ще краще підкреслити купол і створити атмосферу більшого візуального ефекту. Праці триватимуть протягом кількох наступних тижнів.

Проект є частиною періодичних заходів з утримання, які Фабрика Святого Петра проводить з метою збереження та якнайкращого сприйняття базиліки та її мистецьких структур.