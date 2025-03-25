Папа призначив Нунцієм в Білорусі священника Італо-Албанської Церкви візантійського обряду

Уродженець Сицилії, монсеньйор Іньяціо Чеффалія дотепер працював у Апостольській нунціатурі в Венесуелі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 25 березня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Апостольським нунцієм у Білорусі монсеньйора Іньяціо Чеффаллію, надавши йому титулярний осідок Фйорентіно та архиєпископську гідність.

Монсеньйор Іньяціо Чеффалія народився 28 квітня 1975 року в Палермо на італійському острові Сицилії, 2003 року прийняв ієрейське рукоположення в єпархії Пʼяна-дельї-Албанезі Італо-Албанської візантійської католицької Церкви, а 2006 року поступив на дипломатичну службу Святого Престолу, захистивши докторат з канонічного права. Виконував служіння в Апостольських нунціатурах в Еквадорі, Таїланді, в Постійному Представництві Святого Престолу при Раді Європи, у відділі Державного Секретаріату Святого Престолу в справах стосунків з державами й міжнародними організаціями, а останнім часом – у Апостольській нунціатурі у Венесуелі.