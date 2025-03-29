Папа призначив нового Архіваріуса та бібліотекара Священної Римської Церкви

Призначений на цей уряд архиєпископ Джованні Чезаре Паґацці дотепер був Секретарем Дикастерії у справах культури та освіти.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 28 березня 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Преосвященного архиєпископа Джованні Чезаре Паґацці, дотеперішнього Секретаря Дикастерії у справах культури та освіти, Архіваріусом та бібліотекаром Священної Римської Церкви. На цьому уряді він замінив архиєпископа Анджело Вінченцо Дзані, якому цьогоріч виповнилося 75 років, що є граничним віком для займання церковних урядів.

Архиєпископ Паґацці народився 8 червня 1965 року в Італії, у 1990 році став священником та був призначений вікарієм пароха парафії святих Бассіано і Фереоло в місті Лоді. Опісля вирішив присвятити себе навчанню та здобув титул доктора богослов’я у Папському Григоріанському університеті в Римі. Відтак майбутній архиєпископ був викладачем богословських дисциплін у різних навчальних інституціях Італії, здійснював душпастирське служіння та був відповідальним за формування постійних дияконів у дієцезії Лоді.

Від жовтня 2019 року о. Паґацці став постійним викладачем Папського богословського інституту «Івана Павла ІІ» в Римі. Папа Франциск 29 жовтня 2021 року призначив його радником Конгрегації доктрини віри, а 26 вересня 2022 року – Секретарем Дикастерії у справах культури та освіти, надавши єпископську гідність та іменувавши титулярним архиєпископом Белькастро.