Візит до Ватикану Президента Литви. Серед тем – перспективи миру в Україні

Ґітанаса Науседу прийняв кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу. Під час зустрічі в Державному Секретаріаті обговорили різні теми регіонального й міжнародного характеру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 3 березня 2025 р., вранці, кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, якого супроводжував архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями, прийняв у Ватикані Президента Литви Ґітанаса Науседу, який бере участь у національному паломництві з нагоди Святого Року.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу, під час щирих переговорів висловлено задоволення добрими та плідними двосторонніми стосунками та відзначено позитивний внесок християнської віри в литовське суспільство. Сторони також торкнулися регіональних та міжнародних тем, приділивши особливу увагу перспективам досягнення миру в Україні.