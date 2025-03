«Peter is Here»: комп’ютерна гра, щоб пізнати базиліку Святого Петра

Проект з дидактичними та освітніми цілями, представлений у вівторок, є результатом співпраці між «Minecraft Education» та Фабрикою святого Петра. Кардинал Ґамбетті: синергія між гуманізмом і технологіями.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Amedeo Lomonaco – Ватикан

«Peter Is Here: AI for Cultural Heritage» (Петро тут: ШІ для культурної спадщини) – так називається новий проект, розроблений компанією Minecraft корпорації Microsoft у співпраці з Фабрикою святого Петра, відомством Римської курії, відповідальним за утримання базиліки Святого Петра. Йдеться про інтерактивну відеогру, яка поєднує історію та штучний інтелект, даючи можливість досліджувати ватиканську базиліку. Сценарії гри пропонують відтворений цифровим способом світ, в якому зливаються краса і духовність. Ініціатива була представлена у вівторок, 18 березня 2025 року, в осідку асоціації міжнародної преси в Римі. Учні єзуїтської школи «Istituto Массімо» показали учасникам, як грати у відеогру «Peter Is Here», яка доступну для всіх ліцензійних користувачів у каталозі лекцій проекту «Minecraft Education».

Наблизити базиліку

Під час презентації виступив кардинал Мауро Ґамбетті, протопресвітер ватиканської базиліки, який окреслив мету цього проекту: «зробити базиліку Святого Петра ближчою до людей за допомогою штучного інтелекту, а також сприяти духовному досвідові». Кардинал згадав, що Папа Франциск у своєму листі до редактора часопису «Corriere della Sera» підкреслив, наскільки необхідно «роззброїти слова». Натомість необхідно «озброїти серця бажанням краси і братерства». Саме з таким наміром, за словами кардинала-протопресвітера, народилася відеогра «Peter Is Here». Проект був представлений напередодні свята святого Йосифа. «Ми хотіли б вручити цю освітню ініціативу під патронат чоловіка Марії, педагога par excellence», – зазначив він, додаючи, що разом із компаніями Microsoft та Minecraft вони мали на думці дітей і підлітків, щоб запропонуючи їм можливість познайомитися з базилікою Святого Петра. Відеогра, за його словами, реалізована «завдяки перевіреній синергії між гуманізмом і технологіями».

Будування й перемоги в дусі братерства

За словами кардинала Ґамбетті, відеогра має перш за все педагогічну цінність: дітям пропонується «інструмент для навчання під час розваг і для розваг під час навчання». «Ті, хто гратиме в цю відеогру, – сказав він, – матимуть можливість спробувати свої сили в креативному архітектурному проектуванні, відкрити для себе історію базиліки, реставрувати її, проникнути в приховані сенси, які вона зберігає. А також мати досвід спільного будування та перемог в дусі братерства».

В інтерв'ю для Vatican News кардинал Ґамбетті зазначив, що «ця відеогра була задумана як міст між тим, що є людським, і тим, що надає технологія». Звертаючись до батьків, які справедливо хвилюються, коли бачать, що їхні діти проводять занадто багато часу за відеоіграми, він сказав, що в цьому випадку вони можуть бути спокійні, адже «це гра, яка залишає час гравцям, не затягує їх у віртуальний світ, а залишає саме їх головними дійовими особами».