Кардинал П’єтро Паролін прийняв у Ватикані Президента Польщі

Війна в Україні була серед інших тем розмови з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 28 березня 2025 р., кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, прийняв у Ватикані президента Республіки Польща Анджея Дуду. Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, зустріч включала також обговорення актуальних міжнародних питань.

Кардинал Паролін, якого супроводжував монсеньйор Мірослав Ваховський, Заступник Секретаря в справах стосунків з державами, прийняв Главу держави у Державному Секретаріаті Святого Престолу. Сердечна розмова відбулася напередодні 20-ї річниці з дня переставлення до вічності святого Івана Павла ІІ і наближення тисячоліття коронації першого польського короля Болеслава Хороброго.

Сторони обговорили деякі теми, що становлять взаємний інтерес. Згодом основна увага була зосереджена на актуальних міжнародних питаннях, з особливим наголосом на війні в Україні та безпеці й мирі в Європі.