Кардинал Ґрек: шлях, який допоможе Церквам залучати всіх в дусі синодальності

В інтерв’ю для ватиканських медіа Генеральний Секретар Генерального Секретаріату Синоду розповів про мету впровадження у місцевих Церквах Заключного документу XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Andrea Tornielli – Ватикан

«Сенс шляху, який Секретаріат Синоду пропонує місцевим Церквам, полягає не в тому, щоб додати їм роботи, а в тому, щоб допомогти Церквам ступати в синодальному стилі», – зазначив кардинал Маріо Ґрек, Генеральний Секретар Генерального Секретаріату Синоду в інтерв’ю для ватиканських медіа, описуючи оголошений шлях щодо впровадження напрацювань Синоду єпископів на тему: «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь і місія».

Зміцнити місцеві Церкви

Кардинал Ґрек насамперед звернув увагу на Апостольську конституцію «Episcopalis Communio», яка «перетворила» Синод єпископів з події на процес, який охоплює три етапи: етап підготовки, етап проведення та етап впровадження. І це потребує часу, щоб ця практика вкорінилась у Церкві. Він додає, що оголошений процес оцінки та супроводу впроваджень напрацювань Синоду про синодальність визріло також завдяки внеску Звичайної ради Генерального Секретаріату Синоду. «Цим Папа заохочує всю Церкву до здійснення відповідальності, ба навіть великої співвідповідальності, бо, сприяючи зміцненню місцевих Церков, він водночас підтримує Колегію Єпископів у виконанні її функцій», – зауважив Генеральний Секретар Синоду.

За його словами, процес імплементації присвячений зусиллям, які спрямовані на відображення місцевої дійсності та створення простору для діалогу й обміну дарами між Церквами. «Мета полягає в тому, щоб імплементація не відбувалася ізольовано, так, ніби кожна єпархія чи дієцезія є відокремленою одиницею, але щоб зміцнювалися зв’язки між Церквами на національному, регіональному та континентальному рівнях. Водночас ці моменти спілкування уможливлять автентичне “ступання разом”, пропонуючи можливість оцінити зроблений вибір в дусі співвідповідальності», – сказав кардинал Ґрек.

Зібрати плоди церковного досвіду

Генеральний Секретар Синоду також поділився своїми думками про завершальну Церковну асамблею, яка відбудеться у 2028 році, метою якої є «конкретизувати перспективу обміну дарами між Церквами та в Церкві в цілому», щоб Святіший Отець почув єпископів, яким доручена опіка над місцевими Церквами, щодо різних аспектів життя Церкви. За його словами, ці аспекти містяться, зокрема, у Заключному документі Другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, а тому важливо побачити як він діє в житті Церков. «Ця заключна Асамблея зможе представити Святішому Отцеві цінні елементи, плід справжнього церковного досвіду, для його розпізнавання як Наступника Петра, з перспективами, які будуть запропоновані всій Церкві», – зазначив кардинал Ґрек.

Він зауважив, що Синод єпископів «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь і місія», перший етап якого розпочався у 2021 році, був першим Синодом, де норми Апостольської конституції «Episcopalis Communio» були застосовані в повному обсязі. Церковна асамблея на рівні всієї Церкви також проводитиметься вперше. «Багато речей ще потребують уточнення, хоча ми можемо спиратися на досвід Асамблей континентального етапу», – поділився Генеральний Секретар Генерального Секретаріату Синоду.