Ювілей2025: виставка про надію у поемі «Божественна комедія» Данте

Чергова мистецька ініціатива з нагоди Ювілею 2025 присвячена «Божественній комедії» Данте, розкриваючи тему надії й милосердя, представлену в цьому творі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 12 березня 2025 р., на внутрішньому подвір’ї римського санктуарію Сан-Сальваторе-ін-Лауро відкривається виставка, присвячена Дане Аліґ’єрі, «паломнику надії». Вхід на виставку, яка є частиною культурно-мистецьких заходів, організованих Дикастерією у справах євангелізації з нагоди Ювілейного року, є вільним. Ініціатива, яка включає мистецький, літературний виміри та аспект віри, розповідає про те, що з будь-якого «пекла» завжди можливо вийти, щоб знову, за словами Данте, «побачити зорі».

Архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, коментуючи дану ініціативу, зазначив, що у «Божественній комедії» Данте пропонує читачам різних поколінь особисте паломництво, яке є для поета насамперед спонукою до глибокої внутрішньої подорожі. Історія поеми Данте відбувається в 1300-х роках, в період Ювілею, і багато істориків сходяться на думці, що поет відвідував Рим під час першого Святого року в історії Католицької Церкви.

Організатори виставки зазначають, що вона, через перевідкриття одного з найбільших шедеврів італійської літератури, допоможе відвідувачам насолодитися красою надії, яка присутня у поезії Данте, зокрема, через екскурсії, до яких будуть залучені студенти та учні середніх шкіл.