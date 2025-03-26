Ювілей місіонерів милосердя: шоста велика подія в рамках Святого Року

Приблизно півтисячі священників, які у контексті попереднього Святого Року, зосередженого на Божому Милосерді, отримали від Папи доручення бути свідками Божого прощення та мандат відпускати гріхи, відпущення яких зарезервоване Апостольській Столиці, збираються у Римі, щоб пережити свій Ювілей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від 28 до 30 березня 2025 р. відбуватиметься шоста з великих подій Святого Року в Римі, а саме – Ювілей місіонерів милосердя. Йдеться про священників, які у контексті попереднього позачергового Святого Року, а саме Ювілею Милосердя, що проводився у 2016 році, отримали спеціальний мандат від Святішого Отця відпускати ті гріхи, відпущення яких є зарезервованим для Апостольської Столиці.

Після завершення Ювілею Милосердя служіння місіонерів милосердя не припинилося, а стало постійним у Церкві. Сьогодні таких священників нараховується 1258, згідно з даними, які поширив Відділ із фундаментальних питань євангелізації в світі Дикастерії в справах євангелізації, що відповідає за координацію цього служіння. Приблизно 500 з них наприкінці цього тижня прибудуть до Ватикану з річних частин світу, також і з України. Папа Франциск, який не зможе зустрітися з ними через те, що проходить період реабілітації після лікування двосторонньої пневмонії, звернеться до них за посередництвом послання.

Програма заходів

Ювілей місіонерів милосердя розпочнеться міжнародним конгресом, який 28 березня вранці відбудеться в залі Павла VI у Ватикані. Таку зустріч Дикастерія проводить кожні два роки. На цей раз обрано тему «Прощення як джерело надії». Перша частина матиме богословський характер, а друга запропонує учасникам деякі душпастирські напрямні.

Наступним моментом стане участь у XII випуску великопосної ініціативи «24 години для Господа», яка проводиться з п’ятниці на суботу напередодні четвертої неділі Великого Посту. В рамках цього починання в різних куточках світу відбуваються покаянні богослуження, а окремі храми відчинені протягом доби, даючи змогу бажаючим приступити до сповіді. «Ти – моя надія», – такою є тема, яку Папа Франциск обрав на цьогорічне відзначення, а спеціальне богослужіння для місіонерів милосердя відбудеться о 16:00 в римській базиліці Сант-Андреа-делла-Валле.

У суботу, 29 березня, місіонери милосердя вранці матимуть час на те, щоб здійснити своє паломництво через Святі Двері базиліки Святого Петра, після чого зберуться на молитву Розарію у Ватиканських садах біля репродукції місця об’явлень Пресвятої Богородиці в Люрді. Завершальною подією Ювілею місіонерів милосердя стане Свята Меса в неділю, 30 березня, яку в базиліці Сант-Андреа-делла-Валле очолить архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації.