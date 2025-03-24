Апостольська елемозінерія: «Ранок здоров’я» для прохачів притулку

У неділю вранці Дикастерія служіння милосердя під проводом кардинала Конрада Краєвського організувала медогляд для мешканців «Selam Palace», структури на околиці Риму, де перебувають коло півтисячі мігрантів, які очікують на задоволення прохання про надання притулку.

о. Тимоией Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Дві карети швидкої допомоги з Держави-Міста Ватикану, команда фахівців і три години повної самопосвяти для тих, кому надто часто відмовлено в доступі до медичних послуг. У цьому полягала ініціатива «Ранок здоров'я для найбільш уразливих», яку організувала Апостольська елемозінерія.

У неділю, 23 березня 2025 р., дерматологи, офтальмологи, стоматологи, ЛОР-спеціалісти, гастроентерологи та інфекціоністи, прибули до «Selam Palace», структури, розташованої на околиці Риму, яка гостить прохачів про притулок, кількість мешканців вже багато років обчислюється сотнями. І до цих приблизно 500 осіб, переважно з країн Африканського Рогу, між якими є також діти, прибули лікарі, які від 9 до 12 години проводили огляди та надавали консультації. Акція відбулася у співпраці з місцевою парафією святих мучеників Маріо та родини.

Час, коли ми стаємо кращими

Кардинал Конрад Краєвський, Апостольський елемозинарій, не вперше прибуває до цього осередку зі своїми помічниками, привозячи речі першої необхідності для людей, які живуть в умовах непевності. В коментарі для ватиканських медіа він підкреслив, що час Великого Посту, який ми переживаємо, є особливою нагодою для милостині. «Це повинно нам чогось коштувати, це повинно нас зачепити», – зазначив він. Дванадцять ватиканських лікарів проводили базові обстеження, надавали першу медичну допомогу або скеровували людей на подальше лікування в амбулаторію «Мати Милосердя», яка розташована поблизу площі Святого Петра. «Це також час, коли ми стаємо кращими, ділячись з іншими тим, що отримали від Бога, Його дарами», – додав Папський розподілювач милостині.