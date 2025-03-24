Кардинал Ґуджеротті: християни Святої Землі потребують нашої допомоги

Префект Дикастерії для Східних Церков звернувся до всіх Церков із закликом у підтримати збірку, що проводиться у Велику п'ятницю на підтримку християн у Святій Землі. В інтерв'ю для ватиканських медіа він наголосив на фундаментальній ролі діалогу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Stefano Leszczynski - Ватикан

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Сердечний заклик до всіх Церков світу зробити щедрий внесок у Збірку для Святої Землі, яка щороку відбувається у Велику П'ятницю. Префект Дикастерії для Східних Церков кардинал Клаудіо Ґуджеротті не приховує свого занепокоєння трагедією, яку християни регіону поділяють зі своїми братами і сестрами інших віросповідань. «Ті, хто там зараз живуть, потребують нашої допомоги, – наголошує префект у розмові з ватиканськими медіа. – Для наших християн у Святій Землі загалом це, можливо, останній шанс. А ці християни перебувають там з часів самого Ісуса, вони там оберігають святі місця».

Потрібен щирий і справжній діалог

У своєму листі, адресованому єпископам і оприлюдненому 17 березня з метою підвищення усвідомлення важливості цієї збірки в цей історичний момент, кардинал Ґуджеротті нагадує про сльози, відчай і руйнування, якими сповнена Свята Земля протягом останніх років насильства і конфліктів. «І саме з цієї причини, – говорить він у інтервʼю, – наш заклик щодо християн Святої Землі стає загальним закликом до швидких і невідкладних пошуків шляхів припинення цієї ганьби». Він наголошує на необхідності відновлення справжнього діалогу: «Діалог іноді буває дуже важким, але він рятує життя, а єдиною умовою діалогу є повага до іншого».

Коли мовчить Папа, мовчить світ

Не може бути місця для озброєного миру, який сприяє лише індивідуальним і частковим інтересам, підкреслює кардинал Ґуджеротті, розмірковуючи про численні кризові сценарії на Близькому Сході. Окрім Сектору Гази та Західного берега річки Йордан, така ж динаміка спостерігається в Сирії та Лівані, але можна також розширити погляд на те, що відбувається в Україні або на африканському та азійському континентах. Все це контексти, щодо яких голос Папи Франциска завжди гучно підносився. «Лякає і водночас втішає, – каже кардинал, – те, як ми відчули відсутність голосу Папи в ці дні його хвороби. І не тільки для Святої Землі, але для всіх місць, де тривають бої і де страждають від несправедливості. Багато хто говорив мені протягом цього періоду: світ мовчить, якщо мовчить Папа. Це голос, який підноситься в ім'я людської гідності, і коли він мовчить, не чути жодного іншого голосу».

З вірою у можливість кращого світу

Серед наслідків напруженості, що охопила всю Святу Землю, є негативний вплив на паломництва, основною метою яких є відвідини місць, в яких перебував Ісус, щоб зрозуміти, наскільки глибокою і переконливою є ідея про те, що Бог з любові зійшов на землю. Але сьогодні паломництво також має додаткову цінність – свідчити і виявляти солідарність з тими, хто дуже страждає від несправедливості. Префект Дикастерії для Східних Церков шкодує, що цього року багато братів зі Східних Церков не зможуть приїхати до Риму на Ювілей, змушені через війну чи бідність переживати цей «час пророцтва» у себе на батьківщині. «А ми, християни, – підсумовує кардинал, – наполегливо віримо в пророцтво про кращий світ, впевнені, що він настане, але також впевнені, що маємо обов'язок якомога більше його наближувати, щоб перемагати те, що ми називаємо гріхом».