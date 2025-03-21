Архиєпископ Ґаллаґер: довіритися Богові, Який дарує благословення

Проповідуючи під час Святої Меси за здоров’я Святішого Отця, Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями відзначив важливість вибору шляху благословення, який зроджується з надії на Бога.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 20 березня 2025 р., у римському єзуїтському храмі Ісуса, з ініціативи Надзвичайних і Повноважних послів при Святому Престолі Республік Кіпру, Польщі та Литви, відбулася Свята Меса за здоров’я Папи Франциска, яку очолив архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, за участі представників дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі. У своїй проповіді архиєпископ Ґаллаґер, роздумуючи над літургійними читаннями, поділився думками про дві реальності: реальність тих, хто довіряє людині, і реальність тих, хто довіряє Господеві.

Відповісти на Божу любов

На початку ватиканський дипломат пригадав навчання святого Ігнатія Лойоли, мощі якого спочивають у цьому храмі. За словами святого, існують «два прапори», які спонукають людину до необхідної духовної боротьби, вибираючи між прапором Христа, і прапором Люцифера, який є смертельним ворогом людської природи. «Церква вже дві тисячі років звіщає, що головна істина християнства полягає в тому, щоб з упевненістю знати і без вагань вірити, що Бог любить нас безумовно, любов’ю, яка безперервно струмує з Нього через пронизане списом Серце Ісуса Христа», – сказав архиєпископ Ґаллаґер, покликаючись на енцикліку Папи Франциска про Пресвяте Серце Ісуса «Dilexit nos».

За словами проповідника, Божа любов, внаслідок зустрічі з нашими стражданнями і гріхами, набуває милосердного значення і вказує грішникам правильний шлях, який приведе нас до неба. «Як же відповісти на неї взаємністю? Насамперед тим, що дозволити Богові полюбити нас. Це означає довіритися Богові й пережити у власному житті духовне відродження, потік нового життя, подібно до дерева, “посадженого над водою, що до потоку простягає своє коріння” (Єр. 17,8)», – зазначив Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Орієнтуватись на невимовну цінність людської гідності

«Лише божественна любов, влита в серця віруючих (пор. Рим. 5,5), може відкрити нові простори і нові горизонти надії, свободи і миру навіть у наші дні, коли загроза зла стає дедалі постійнішою, а темрява іноді, здається, переважає саме світло: ми з сумом бачимо це на прикладі війни в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М’янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго та в інших місцях конфліктів», – вів далі архиєпископ Ґаллаґер. За його словами, якщо людина відвертає своє серце від Господа, то подальший перебіг подій невблаганно змінюється, і від життя ми переходимо до смерті (пор. Єр. 17,6). «Є люди, які, на жаль, невпинно підживлюють культуру смерті, не бажаючи відкритися на божественну трансцендентність з її цінностями любові, справедливості, миру, які є благословенням для всіх людей. Відкидаючи ці нетлінні цінності, людина втягується у викривлену логіку ненависті, підступності і, як наслідок, війни на всіх рівнях», – наголосив ватиканський дипломат.

Тому християни разом з людьми доброї волі не можуть підтримувати ідею конфронтації і повинні рішуче стати на шлях благословення й життя (пор. Пс. 1,1-2). «Благословенні ті часи і місця, де ми сидимо за одним столом й покладаємося на силу розуму і совісті, орієнтуючись на невимовну цінність людської гідності! Те, що потрібно в наш час – це дипломатія, відсторонена від жалюгідних людських інтересів, щоб вільно працювати для спільного блага, співпрацюючи разом, щоб забезпечити найвищі блага справедливості та миру для всіх!» – підкреслив Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Прислухатися до голосу совісті

Звертаючи увагу на літургійний євангельський уривок про багача і Лазаря, архиєпископ Ґаллаґер зазначив, що вона розповідає нам про два способи покладати свою надію: на себе і на Бога. «Багач довірився “тілу”, тобто своєму багатству, егоїзму, і зазнав поразки. Бідняк, навпаки, не мав цих переваг у житті, однак довірився Богові та був спасенний», – сказав проповідник. За його словами, Ісус не засуджує багатство, а егоцентризм, який закриває людину в собі, стаючи для неї «прокляттям», оскільки не дозволяє їй розвиватися, відкриватися і вступати у відносини з іншими, та, зрештою, бути «благословенням» для всіх.

Архиєпископ Ґаллаґер вказав на потребу надприродної сили і світла, яке б спрямовувало нас чинити правильний вибір, чим є для віруючої людини молитва. «Саме в молитві, яка також включає тишу, ми повинні навчитися чути голос совісті, який не є довільним осудом, але голосом Бога, що звучить у внутрішньому святилищі розуму й серця. Ті, хто боровся за людську гідність, хто боровся проти диктатури, тиранії та несправедливості, навіть якщо вони не завжди поділяли християнську віру чи релігійні переконання, робили це в ім’я совісті, розпізнаючи в ній той вищий голос, який вказує правильний шлях», – зауважив ватиканський дипломат.

На завершення проповідник запросив присутніх у Великому пості присвятити час для тиші, слухаючи своє сумління, щоб призвати для себе та інших Боже благословення. «Нехай могутнє заступництво “Богородиці Мовчання” допоможе нам на цьому шляху навернення; Їй ввіряємо, зокрема, здоров’я Святішого Отця та мир у всьому світі», – сказав архиєпископ Ґаллаґер.