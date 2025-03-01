Архиєпископ Ґаллаґер: Газа повинна залишитись домом для палестинців

В інтерв’ю єзуїтському журналу «Америка» Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями підтвердив позицію Святого Престолу щодо вирішення конфлікту в секторі Гази.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Giada Aquilino – Ватикан

У п’ятницю, 28 лютого 2025 р., з’явилася перша частина великого інтерв’ю архиєпископа Пола Річарда Ґаллаґера, Секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, на сторінках єзуїтського часопису «Америка». У розмові архиєпископ Ґаллаґер поділився баченням Святого Престолу щодо складної ситуації в секторі Гази та ідеї про дві держави, яка дарує надію для місцевого населення.

Рішення на основі двох держав

Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями зазначив, що Святий Престол протягом тривалого часу, ще до жорстоких подій 7 жовтня 2023 року, підтримував рішення про створення двох держав, висловлюючи його на різних міжнародних майданчиках. За його словами, на сьогоднішній день реалізація цього рішення знаходиться під питанням через можливе захоплення Західного берегу ріки Йордан.

Очільник ватиканської дипломатії наголосив, що Святий Престол продовжує підтримувати повне припинення вогню, звільнення всіх заручників, захист цивільного населення і повну повагу до міжнародного гуманітарного права. Йдеться також за підтримку відновлення сектору Гази, стабілізацію ситуації на палестинських територіях Західного берега ріки Йордан і повагу до палестинського народу на цих територіях. Як зазначив архиєпископ Ґаллаґер, «вирішення конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями» залишається перспективою, а вирішення палестинського питання «лежить в основі багатьох проблем на Близькому Сході», чи йдеться про Сирію, Ліван, чи про інші частини регіону.

Один пастир для всіх

Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями прокоментував турботу Папи Франциска про католицьку громаду в секторі Гази та критику на адресу Святішого Отця з боку деяких ізраїльських і єврейських лідерів. За його словами, Папа завжди старався «достукатися» до обох сторін цього жахливого конфлікту. «Він намагається щовечора телефонувати до парафії в Газі, щоб поговорити зі священниками і дізнатися новини про людей, які там живуть», – сказав арихиєпископ Ґаллаґер. У цьому контексті він пригадав, що Святіший Отець прийняв багато сімей заручників, а також присвятив листа своїм єврейським «братам і сестрам» в Ізраїлі й написав послання до католиків Близького Сходу. За словами Секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, ці жести Папи показують, що він намагався бути пастирем для всіх.