Кардинал Фернандес: ідеологія гендеру заперечує реальність, дану нам як дар

Виголошуючи на богословському факультеті Кельнського католицького університету доповідь про гідність людини, Префект Дикастерії віровчення перестеріг перед впливом технологічної парадигми, яка висловлює претензії на всемогутність людини, що лежать в основі гендерних ідеологій.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Нещодавно на богословському факультеті Кельнського католицького університету відбувся симпозіум на тему: «Католицький фундамент людської гідності. Програма і бачення римського документа Dignitas infinita». Участь у події через відеозв’язок взяв кардинал Віктор Мануель Фернандес, Префект Дикастерії віровчення, який виголосив доповідь, присвячену деяким поясненням документа цієї дикастерії, який включає в себе папське навчання останнього десятиліття у сфері соціальних питань та біоетики.

Безмежна гідність особи, яка перевершує будь-які матеріальні речі

На початку доповіді кардинал Фернандес пояснив, що означає безмежна гідність людини, про яку йдеться у документі «Dignitas infinita». За його словами, гідність особи насамперед є об’єктом безмежної любові Бога, про що говорив ще святий Іван Павло ІІ. «Божа любов, будучи безмежною, наділяє кожну людину безмежною гідністю, і ця любов до людини проявилася в Христі, Який став людиною й нашим відкупителем. Безмежна Божа любов наділяє безмежною цінністю не каміння чи комах, а людину, яка здатна до пізнання та любові. Дивовижним є той факт, що Безмежний прийняв людську природу і відкупив її у Христі, і таким чином запропонував людині можливість піднятися над власною природою, щоб увійти з Ним у дружбу. У цьому сенсі людина описується як “capax Dei”: істота, здатна до пізнання і любові», – зазначив очільник Дикастерії віровчення. Він додав, що на відміну від інших істот на цій землі, людина відкрита до безмежного піднесення, до покликання бути Божою дитиною в Сині.

По-друге, кожній людині притаманна безмежна гідність, яка невід’ємна від її існування, незалежно від обставин, стану чи ситуації. «Ми могли б шукати нескінченно і все одно не знайти нічого, що б обмежувало, обумовлювало чи заперечувало цю гідність. “Безмежна” означає “абсолютно безумовна”: не існує ситуації, в якій вона не могла б проявитися, вона абсолютно невід’ємна, не існує жодної мислимої причини, яка могла б її заперечити, і вона не має кінця в часі», – розповів кардинал Фернандес.

За його словами, ця істина, яку нам пропонує Боже Об’явлення, «відповідає людській природі та не піддається жодним культурологічним змінам». Тому гідність особи потрібно шанувати, оскільки це цінність, яка «перевершує матеріальні речі й обставини». «Це істина, яка не є ні умовною, ні мінливою, так що, наприклад, невинне життя ніколи не може бути знищене і не існує жодної причини, щоб це виправдати. Але не тільки невинне життя, будь-яке людське життя від зачаття до природної смерті, завжди. Замисліться, чого ви варті, захопіться тим, чого ви варті, і визнайте, що за цією вартістю стоїть безмежна любов», – закликає Префект Дикастерії віровчення.

Церква, яка стоїть на захисті гідності

Кардинал Фернандес підкреслив необхідність захищати гідність особи, звертаючи увагу на визначення терміну особа, яку пропонує документ «Dignitas infinita»: індивідуальна субстанція розумної природи. «Святий Тома Аквінський висловився лаконічно, коли заявив, що людина означає найблагородніше, що є у всьому всесвіті, тобто існування розумної природи. У цьому сенсі можна сказати, що поняття особа, яке застосовується до людини, як і до ангелів чи Осіб Пресвятої Трійці, має формальну складову, спільну для всіх осіб: “існування”. Ця розумна істота, яка існує, існує навіть якщо вона є непритомною, навіть якщо вона не може говорити, навіть якщо вона несвідома або не може спілкуватися і встановлювати взаємини. Існує онтологічна реальність, яка є корінням її невід’ємної гідності, незалежно від будь-яких обставин», – наголошує Очільник Дикастерії Доктрини віри. Цитуючи навчання Наступників апостола Петра, він підкреслив, що жодна антропологія не зрівняється з поглядом Церкви на людську особу, де її гідність є фундаментальним принципом, який завжди захищала віра у Ісуса Христа, особливо тоді, коли нею нехтували щодо найбільш беззахисних.

Прийняти і шанувати Божий дар

Відтак кардинал Фернандес зосередився на тілесному вимірі людини. «Тіло в Біблії, по суті, включає в себе матерію тіла, але це є чимось більшим, ніж просто матерія, тому що вона була перетворена, щоб стати засобом вираження, комунікації, зустрічі, взаємин. Тілесність – це наш спосіб вираження у цьому світі стосунків Пресвятої Трійці», – зазначає він, додаючи, що без тіла не існує людської особи. З цим пов’язане засудження Церквою гендерної ідеології та зміни статі. «Папа Франциск навчає, що світ був створений до нас, і його треба прийняти як дар. Водночас ми покликані захищати нашу людську природу, а це означає, перш за все, прийняти й шанувати її такою, якою вона була створена», – пригадує Префект Дикастерії віровчення.

За його словами, зміна статі – це не просто зовнішня зміна, яку можна порівняти зі звичайною косметичною процедурою чи операцією з лікування хвороби, а є «претензією на зміну ідентичності, на бажання бути кимось іншим». «У цьому випадку оцінка себе під впливом технократичної парадигми приводить нас до думки, що людська свобода, яка стала всесильною завдяки технологіям, може створити альтернативну реальність на свій розсуд», – підкреслює кардинал Фернандес.

Він не виключає випадки, які виходять за рамки норми, наприклад, важку форму дисфорії, яка може призвести до нестерпного існування або навіть до самогубства, однак такі ситуації «потрібно оцінювати з великою обережністю». «Ми говоримо про те, що ідеологія, яка зазвичай супроводжує багато рішень про зміну статі, включає в себе заперечення реальності, даної як дар, з ідеєю, що статево-тілесна ідентичність може бути об’єктом радикальних змін, завжди підпорядковуючись чиїмось бажанням і претензіям на свободу, так само, як і претензії на всемогутність, що лежать в основі гендерних ідеологій», – зауважує очільник Дикастерії віровчення.