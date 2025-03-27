Частотний розклад на літній період 2025

Для тих, хто слухає наші передачі через радіоприймач на коротких хвилях, повідомляємо, що від останньої неділі березня наші вечірні передачі та повтор вранці транслюватимуться на оновлених частотах.

В останню неділю березня Європа переходить на літній вимір часу, а у зв’язку з підвищеною активністю сонця та з огляду на міжнародні угоди щодо використання частот, в наших трансляціях настають частотні зміни.

Отож, від неділі, 30 березня 2025 р., в Україні наші передачі о 19:40 київського часу слухайте на коротких хвилях 31-го метра частотою 9710 кГц та 25-ти метрів частотою 11815 кГц, яка замінить хвилю 41-го метра частотою 7630 кГц. Повтор цих передач можна буде прослухати також вранці, о 7:40 київського часу, на хвилях 25-го метрів частотою 11815 кГц та 31-го метра частотою 9710 кГц.

Згадані передачі можна слухати в прямому ефірі, а також у повторі о 23:00 та наступного дня о 7:40 та 9:30 київського часу через стрімінговий сервіс на порталі VaticanNews, та за допомогою додатка для смартфонів.

Недільна Свята Літургія і далі транслюватиметься о 9:05 київського часу на коротких хвилях 31-го метра частотою 9710 кГц і 25-ти метрів частотою 11815 кГц, а також у потоковому сервісі.