Подорож між Ювілеями через булли їх проголошення

Огляд документів, якими проголошувалися Святі Роки, починаючи з початку ХХ століття, дозволяє нам простежити новітню історію світу і Церкви.

Amedeo Lomonaco – Ватикан

Шлях Ювілеїв, починаючи від витоків у 1300-му році, – це шлях, який пролягає крізь дуже різні історичні контексти. Це шлях віри, завжди скерований одним і тим же компасом: компасом прощення, що знаходить в Ісусі завжди відчинені «Двері». Ювілеї – це роки благодаті, коли очікування людства, здається, сходяться на одному й тому ж порозі.

Булли проголошення

Історію Святих Років, серед іншого, можна також прослідкувати через булли – документи, написані, як правило, латинською мовою, з печаткою Папи Римського, в яких зазначалися дати початку та закінчення Ювілею. Спочатку печатка – власне «булла» – зазвичай виготовлялася зі свинцю і містила зображення святих апостолів Петра і Павла на лицьовій стороні. На звороті – ім'я Папи. Назва цього конкретного документа – булла – походить саме від форми печатки. Кожна булла, як і інші папські документи, ідентифікується за початковими словами. Документи, що оголошують Ювілей, також вказують на деякі важливі аспекти Святого Року. Теми й вказівки, які часто переплітаються з великими подіями історії. Булли про Ювілеї ХХ і ХХІ століть припадають на вирішальні переломні моменти історії, часи, позначені прогресом, але також і драматичними переломами.

Properante ad Exitum Saeculo

У буллі на Святий Рік 1900 «Properante ad Exitum Saeculo» Папа Лев ХІІІ, автор енцикліки «Rerum novarum», згадує контекст переходу між двома століттями, позначений «зміненими обставинами в Римі», проголошеному столицею Італійського королівства. Ювілей 1900 року, коли Папа Римський був «ув'язнений у Ватикані» у зв'язку з так званим «Римським питанням», відбувався у світі, що ставав дедалі меншим, у якому пароплави стрімко долали океани, а мережа залізниць ставала дедалі більш капілярною. До цих досягнень мобільності додалися сучасні зручності. Багато з цих винаходів, предків технологій нашого часу, були представлені і викликали захоплення на великій Всесвітній виставці в Парижі в 1900 році. Посилаючись на Святий Рік, Лев XIII звернувся із закликом до пробудження віри серед християнського люду і призвав його відповісти на виклик модернізму. У буллі «Properante ad Exitum Saeculo» Папа, зокрема, підкреслює, що «доброму католикові в цей священний час личить, якщо він хоче залишитися вірним собі, пересуватися по Риму, керуючись виключно християнською вірою». «Доречно, – пише Папа, – відмовитися від несвоєчасних видовищ марних чи профанних речей, спрямувавши свій розум радше на ті, що спонукають до релігії та побожності». Йдеться про історичний період, останній відтинок XIX століття, в якому промислова революція глибоко трансформувала обличчя міст. Рух, до якого Папа має намір спонукати, – це рух до «християнського модернізму».

Infinita Dei Misericordia

Початок 1900-х потрясла Перша світова війна, яка з 1914 по 1918 рік охопила Європу. Мільйони людей воюють і гинуть. Зброя, включаючи задушливі гази, танки і літаки, оснащені бомбами, стає дедалі більш нищівною. Іншою подією початку 20-го століття, позначеною, серед іншого, зростанням тоталітаризму, є повалення російського царя і перемога комуністичних революціонерів. У 1924 році Папа Пій XI проголошує Святий Рік 1925 буллою «Infinita Dei Misericordia». У цьому документі Святіший Отець закликав до «відновлення суспільства». На думку Папи Ратті, необхідно, «щоб трансформована пихатість громадян і народів була приборкана законами Євангелія». Багато країн все ще страждають від кривавих ран, завданих Першою світовою війною. «Важко уявити, – додає Папа, – як можна відновити узи братерства між народами і як можна відновити тривалий мир, якщо громадяни та уряди не будуть сповнені тією любов’ю, яка тривалий час, на жаль, особливо через війну, здавалася приспаною і майже забутою».

Quod Nuper

У 1933 році, в 1900-ту річницю смерті Ісуса, було відкрито позачерговий Ювілей Відкуплення, який Папа Пій XI проголосив буллою «Quod Nuper». «Нехай же люди, – писав Папа, – хоч трохи відвернуть свої думки від земних і минущих речей, в яких вони так болісно змагаються сьогодні, до речей небесних і вічних; і від тривожних і сумних обставин цього часу нехай піднесуть свій дух до надії того щастя, до якого Ісус Христос, наш Господь, нас покликав». Це період, коли в різних країнах відбувається руйнування демократичних цінностей. У роки після Першої світової війни сильне соціальне напруження і націоналістичні домагання фактично стали тлом, на якому відбувається становлення тоталітарних режимів. Фашизм в Італії та нацизм у Німеччині привели світ до Другої світової війни. Жахіття, яке спричинило понад 50 мільйонів смертей та величезні руйнування.

Iubilaeum Maximum

Булла проголошення Ювілею Святого Року 1950 «Iubilaeum Maximum» побачила світ після трагічних подій Другої світової війни. Папа Пій XII висловив сподівання, що Ювілей «благополучно підготує всезагальне повернення до Христа». Папа серед руїн, не лише матеріальних, вбачає надію у новому гуманізмі. «Нехай же нарешті повернеться мир у серця всіх, в домашні стіни, в окремі країни, у вселенську спільноту народів», – пише він. «Нехай же переслідувані за справедливість отримають стійкість, адже Церква від своїх початків була прикрашена кров'ю мучеників; нехай же біженці, полонені, вирвані зі своїх домівок, якнайшвидше зможуть повернутися до своєї милої батьківщини; нехай же стражденних і пригноблених наповнить небесна втіха». Роки після Другої світової війни – це роки, коли відбувається перерозподіл геополітичних балансів, продиктований двома великими світовими силами впливу – Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. Світ ділиться на блоки і починається «холодна війна», яка базується також на стратегії ядерного стримування.

Apostolorum Limina

1970-ті роки ХХ століття були позначені, серед іншого, процесом секуляризації, численними війнами, зокрема, у В'єтнамі, а також поширенням молодіжних протестних рухів. Суспільство 68-го року вимагало глибоких змін у соціальній структурі. У такому контексті в 1975 році розпочався Ювілей, який Павло VI проголосив буллою «Apostolorum Limina». Церква, зазначалося в ній, «не вторгаючись у сфери, які не належать до її компетенції, хоче спонукати людей відчути потребу навернення до Бога». «В усьому світі, – писав Папа Монтіні, – цей заклик до оновлення і примирення відповідає найщирішим прагненням свободи, справедливості, єдності і миру, які ми бачимо скрізь, де люди усвідомлюють свої найсерйозніші проблеми і страждають від нещасть, породжених поділами і братовбивчими війнами».

Aperite Portas Redemptori

Поновлюючи заклик, висловлений наступного дня після свого обрання на Петрову катедру, святий Іван Павло ІІ з нагоди позачергового Ювілею 1983 року звернувся до всієї Церкви із закликом: «Відчиніть двері Відкупителю». В буллі проголошення Ювілею з нагоди 1950-річчя Відкуплення «Aperite Portas Redemptori» Папа звернувся до всіх вірних католицького світу такими словами: «Тому вся Церква, від єпископів до найменших і найпростіших серед віруючих, нехай почувається покликаною переживати останній відрізок цього ХХ століття відкуплення з оновленим і поглибленим адвентовим духом, який приготовлятиме її до вже близького третього тисячоліття з такими самими почуттями, з якими Пречиста Діва Марія очікувала народження Господа в смиренні нашої людської природи». 1980-ті роки ХХ століття, потрясені такими лихами, як СНІД, передували поступовому демонтажу бар'єрів між Сходом і Заходом. Падіння Берлінської стіни в 1989 році призвело до нового геополітичного порядку. У різних регіонах планети почала утверджуватися економічна модель, зумовлена насамперед процесами глобалізації.

Incarnationis Mysterium

Ювілей 2000 року супроводжує перші кроки людства у третє тисячоліття. У буллі «Incarnationis Mysterium» Іван Павло ІІ висловлює побажання, щоб Святий Рік був «єдиною, безперервною піснею прослави Пресвятої Трійці». «Крок віруючих у третє тисячоліття, – писав Папа, – зовсім не позначений втомою, яку міг би принести тягар двохтисячолітньої історії; навпаки, християни відчувають себе радше відвіженими через усвідомлення того, що вони несуть світові істинне світло, Христа Господа». Перше десятиліття третього тисячоліття сколихнули численні події, в тому числі терористична атака 11 вересня 2001 року проти веж-близнюків і Пентагону. Це також роки, коли фінансова криза, що розпочалася в США, спричинила важкі наслідки в економіках усього світу.

Misericordiae Vultus

«Не потрапляйте в жахливу пастку думки про те, що життя залежить від грошей і що перед ними все інше стає позбавленим цінності та гідності. Це лише ілюзія». Це один з уривків булли проголошення у 2015 році позачергового Ювілею Милосердя, приуроченого до 50-ї річниці закінчення Другого Ватиканського Собору. Папа Франциск підкреслює, що архітравом життя Церкви є милосердя, і в буллі «Misericordiae Vultus» він висловлює сподівання, що «слово прощення зможе досягти всіх». Це роки, коли явище міграції стає дедалі більш значущим і зростає дисбаланс між північними і південними регіонами планети.

Spes non confundit

Поточному Святому Рокові передували різні лиха, такі як пандемія та спалахи численних воєн, зокрема в Україні та на Близькому Сході. У буллі «Spes non confundit» Папа Франциск насамперед вказує на горизонт: «Нехай же перший знак надії вильється у мир для світу, який знову занурюється в трагедію війни. Забувши трагедії минулого, людство переживає нове важке випробування, в якому численні народи пригноблені жорстокістю насильства», Папа підкреслює, що також і в цю епоху, позначену цифровими мережами, «надією, яка не розчаровує» завжди залишається Особа: нею є Ісус, «Двері», до яких повинно прямувати людство, що жити надією та знайти втіху.