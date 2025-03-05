Вперше після пандемії у Ватикані знову спільні духовні вправи для Римської курії

Згідно зі звичаєм, великопосні реколекції для найближчих співробітників Папи розпочнуться у першу неділю Чотиридесятниці й триватимуть до п’ятниці. Їх проведе Проповідник Папського дому.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Надія на вічне життя», – такою є тема духовних вправ Римської курії, що, як повідомляє пресслужба Святого Престолу, відбуватимуться «у духовному єднанні зі Святішим Отцем» від 9 до 14 березня в залі Павла VI у Ватикані.

Столітній звичай

Традиція спільних реколекцій Папи та Римської курії була започаткована сто років тому. Її 1925 року впровадив Папа Пій ХІ. Спочатку вони проводилися під час Адвенту, а 1964 року святий Павло VI переніс їх на великопосний період. Протягом перших років їх проповідували виключно члени Товариства Ісусового, а далі – кардинали, єпископи та представники різних чернечих родин. До обрання Папи Франциска учасники духовних вправ збиралися на слухання духовних конференцій і спільну молитву в каплиці Апостольського палацу у Ватикані. Перший єзуїт на Петровому престолі, в дусі звичаю, притаманного членам Товариства Ісусового, вирішив звершувати духовну віднову у відокремленому та тихому місці, подалі від місця звичного проживання та щоденної праці. Для цього був обраний реколекційний осередок Отців Паулінів «Дім Божественного Учителя» в містечку Аріччі, розташованому 30 кілометрів від Риму. Однак, це нововведення було призупинене після спалаху пандемії, тому від 2020 року духовні вправи проводилися приватно.

Участь поширена на всіх працівників ватиканських інституцій

Після пʼятирічної перерви спільні духовні вправи повертаються, але в дещо зміненому форматі. Якщо раніше в них брали участь лише вищі керівники ватиканських інституцій, то тепер в них можуть взяти участь усі ватиканські працівники. Незмінним залишився період: вони розпочнуться пополудні в першу неділю Великого Посту, а завершаться вранці в п’ятницю. Реколекційні науки о 9:00 та о 17:00 виголошуватиме Проповідник Папського дому о. Роберто Пазоліні, OFM Cap.