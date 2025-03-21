Африканські дипломати організували у Ватикані молитву за Папу Франциска

Святу Месу в крипті базиліки Святого Петра очолив кардинал Пітер Тарксон, який під час проповіді наголосив на важливості того, щоб зберігати надію, незважаючи на випробування.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Подяка за дванадцять років понтифікату і мольба про його якнайшвидше одужання: Папі Франциску були присвячені молитви, які в четвер, 20 березня, в крипті базиліки Святого Петра у Ватикані піднесли посли африканських країн, акредитовані при Святому Престолі. Дипломати організували Святу Месу, яку очолив кардинал Пітер Кодво Аппіа Тарксон, канцлер Папських академій наук і соціальних наук.

Звернувшись до Бога з проханням дарувати Папі «необхідні сили для виконання дорученої йому місії», кардинал у своїй проповіді запропонував роздуми над євангельським епізодом про багача та вбогого Лазаря, а також закликав до навернення серця. «Багач мав випробування, яке потрібно було здолати, – присутність убогого Лазаря біля його дверей. Випробування, яке він не зумів пройти», – сказав ганський кардинал, підкресливши, що «ми всі маємо випробування, які повинні долати в нашому житті».

Проповідник закликав африканських дипломатів «молитися за Святішого Отця, щоб перед обличчям цього випробування зростала його довіра і надія на Бога». «Протягом цього Ювілейного року, – роздумував кардинал Тарксон, – Папа постійно закликає до надії. Нехай же цей Ювілей, який він присвятив надії, стане також і для нього її джерелом у Господі», – побажав він.