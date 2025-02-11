Довільний спомин Терези з Калькутти в Загальному Римському календарі

Дикастерія Божественного культу й дисципліни Таїнств також приготувала відповідні літургійні текти, які повинні перекласти єпископські конференції на місцях. У переліку святих, пам’ять яких відзначається 5 вересня, свята Тереза поміщена на перше місце.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же включення цього відзначення до Загального Римського Календаря допоможе нам у спогляданні цієї жінки, маяка надії, маленької зростом, але великої в любові, свідка гідності та привілею смиренного служіння на захист кожного людського життя і всіх тих, хто був покинутий, відкинутий мов непотріб і зневажений також і в укритті материнського лона», – таким побажанням завершується коментар кардинала Артура Роша, Префекта Дикастерії Божественного культу та дисципліни Таїнств, який супроводжує оприлюднення декрету цього відомства, виданого від імені Святішого Отця, про внесення вшанування святої Терези з Калькутти, діви, до календаря римського обряду під днем 5 вересня як довільного спомину. Цей документ, оприлюднений 11 лютого 2025 р., датується 24 грудня 2024 роком, днем, коли Папа Франциск відчинив Святі Двері базиліки Святого Петра у Ватикані, давши початок Ювілеєві.

Зазначається, що цього внесення бажав Святіший Отець, відповідаючи на запити єпископів, чернецтва та згуртувань вірних, добре зваживши вплив духовності святої Терези з Калькутти в усьому світі. Метою є запропонувати цю жінку як виняткового свідка надії для всіх тих, хто страждає від відкинення.

Разом з декретом оприлюднено латинською мовою відповідні тексти, які слід додати до всіх календарів і літургійних книг для служіння Святої Меси та Літургії Годин, як також до Римського Мартирологу. Про переклад цих текстів повинні подбати єпископські конференції та опублікувати після схвалення цією ж дикастерією. Відтепер у Римському Мартирологу в переліку святих, які вшановуються 5 вересня, свята Тереза з Калькутти поміщена на першому місці.

Свята Мати Тереза з Калькутти жила у 1910-1997 роках, була зарахована до лику блаженних 2003 року, а канонізована у 2016 році.