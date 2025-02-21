Ювілей дияконів – четверта велика подія у Римі в рамках Святого Року 2025

Диякони з Кабо Верде разом з родинами прибули на прощу з нагоди Святого Року

Понад шість тисяч постійних дияконів із сім’ями прибули з паломництвом до Риму. В неділю в базиліці Святого Петра відбудуться дияконські свячення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від п'ятниці 21 лютого до неділі 23 лютого 2025 року відбувається четверта з великих Ювілейних подій – Ювілей, присвячений дияконам, який привів до Риму понад шість тисяч паломників з приблизно 100 країн світу. Майже чотири тисячі постійних дияконів зі своїми родичами прибули з Італії, а 1300 – зі США. Значними є також паломництва з Франції, Іспанії, Бразилії, Німеччини та Мексики.

Молитва і катехизи в 12 римських храмах

Початком ювілейних заходів стала молитва Шостого Часу у п’ятницю, 21 лютого 2025 р., пополудні, яка зібрала учасників у 12 храмах центральної частини Риму, в яких диякони розподілилися за мовною приналежністю (італійська, іспанська, португальська, польська, французька, англійська мови). Молитва стала вступом до катехизи на тему «Конкретні знаки надії в дияконському служінні» з подальшим обміном досвідом, які провели, відповідно, 12 єпископів.

Проща через Святі Двері та міжнародна зустріч

Субота присвячена тому, щоб здійснити прощу через Святі Двері базиліки Святого Петра. Водночас, у концертному залі «Auditorium Conciliazione» відбудеться міжнародна зустріч «Диякони в синодальній та місіонерській Церкві: бути свідками надії», який організувала Дикастерія у справах духовенства. Ввечері в залі Павла VI у Ватикані відбудеться молитовне чування.

Свячення в базиліці Святого Петра

Завершальною подією Ювілею дияконів стане Свята Меса в базиліці Святого Петра у Ватикані, яку в якості Папського представника очолить архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації. Під час цього богослужіння будуть висвячені 23 постійні диякони з різних континентів.