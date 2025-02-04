Блаженний, хто своєї надії не втратив. Тема V Всесвітнього дня похилих віком

Надія, що є серцем Ювілею, також стала темою, яку Папа обрав для п'ятого Всесвітнього дня бабусь, дідусів і похилих віком, що відзначатиметься в останню неділю липня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Блаженний, хто своєї надії не втратив», – такою є тема, яку Папа Франциск обрав для п'ятого Всесвітнього дня дідусів і бабусь та людей похилого віку, який цього року відзначатиметься у неділю, 27 липня. Про це повідомляється в комюніке Дикастерії у справах мирян, сім'ї та життя.

Слова, взяті з книги Сираха, як читаємо у повідомленні, поширеному 4 лютого 2025 р., виражають блаженство людей похилого віку і вказують на надію, покладену на Господа, як на шлях до християнської і примиреної старості». Під час Ювілею надії Всесвітній день дідусів, бабусь і людей похилого віку, встановлений Папою Франциском у 2021 році, хоче стати нагодою замислитися над тим, як присутність дідусів, бабусь і людей похилого віку може стати знаком надії в кожній сім'ї та церковній спільноті.

Відзначення цього Дня відбудеться після Ювілею сімей, дітей, бабусь і дідусів та людей похилого віку, який відбуватиметься в Римі від 30 травня до 1 червня.

Дикастерія у справах мирян, сім'ї та захисту життя поновлює запрошення Папи Франциска відзначити цей День у кожній дієцезії чи єпархії, присвятивши богослужіння в неділю 27 липня літнім людям, сприяючи відвідинам та можливостям для зустрічей між поколіннями.