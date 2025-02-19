Синодальність: зустріч координаторів і секретарів 10 дослідницьких груп

Генеральний Секретаріат Синоду нагадує, що де до кінця березня кожен бажаючий може надіслати свої зауваги чи побажання щодо тем, над якими працюють зазначені групи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 18 лютого 2025 р., відбулася зустріч координаторів і секретарів десяти дослідницьких груп, які працюють над деякими питаннями, що вийшли на яв під час першої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, що відбувалася в жовтні 2023 року. Про це інформує Генеральний секретаріат Синоду.

Стан поточної праці

Зустріч координаторів і секретарів розпочалася молитвою, під час якої учасники також скерували думку до Святішого Отця, бажаючи йому якнайшвидшого одужання. Далі кожен координатор представив напрацювання своєї групи, зупиняючись зокрема на застосовуваному методі та на тому, хто залучений до праці, а також інформуючи про планований час подання остаточного звіту, про труднощі та про питання, які залишаються відкритими.

Після часу, присвяченого взаємообмінові, який був особливо корисним для тих груп, які розглядають «перехресні» теми, о. Джакомо Коста, S.I., Радник Генерального секретаріату Синоду, надав деякі рекомендації, корисні для певної однозгідності у написання звітів. Координатори також були поінформовані про готовність комісії з канонічних питань супроводжувати працю груп, допомагаючи їм у тих питаннях, які торкаються канонічного права. Кардинал Маріо Ґрек, Генеральний Секретар Синоду, нагадав учасникам про необхідність урахування нових зовнішніх внесків, які ще можуть надійти до секретаріату, граничним терміном для надсилання яких є 31 березня.

Десять груп

Нагадаємо, що у лютому 2024 року було оприлюднене розпорядження Папи Франциска про створення таких груп для поглибленого вивчення деяких тем, що виникли під час першої сесії синодальної асамблеї, присвяченої синодальності. Як тоді зазначалося, внесок цих груп буде корисним інструментом для роздумів всієї Церкви, але не буде безпосередньо предметом обговорення та розпізнання другої сесії Синоду.

Святіший Отець доручив цим групам розглянути наступні питання: деякі аспекти стосунків між Східними Католицькими Церквами та Латинською Церквою; уважність до волання бідних; місія в цифровому середовищі; перегляд Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis в місіонерській синодальній перспективі; деякі богословські та канонічні питання, пов’язані з конкретними формами служіння; перегляд у синодальній та місійній перспективі документів, що регулюють стосунки між єпископами, богопосвяченим життям, церковними спільнотами; деякі аспекти постаті та служіння єпископа у синодально-місійній перспективі; роль Папських Представників у місіонерській синодальній перспективі; богословські критерії та синодальні методології для спільного розпізнавання суперечливих доктринальних, душпастирських та етичних питань; застосування плодів екуменічного шляху в церковних практиках.

На початку другої сесії, що відбувалася в жовтні 2024 року, було повідомлено про те, що групи та комісія з канонічних питань працюватимуть до червня 2025 року, і щоб дійсно відповідати закликові до синодальності, «вони покликані залишатися відкритими» на участь Божого люду, тому всім, хто цього бажає, було запропоновано вносити свої пропозиції та зауваги, а завдання збирати цей матеріал і передавати його відповідним групам покладено на Генеральний секретаріат Синоду.