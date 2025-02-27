Губернаторство Ватикану та італійська митниця: угода про співпрацю

Церемонія підписання документа, метою якого є посилення обміну інформацією задля сприяння більшій прозорості та легальності, відбулася в римському офісі італійського урядового агентства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Синергічна співпраця, яка є дедалі більш необхідною для того, щоб сприяти прозорості та спростити бюрократію. Так кардинал Фернандо Вергес Альсага, Президент Губернаторства Держави-Міста Ватикану, прокоментував підписання Протоколу про технічно-адміністративну співпрацю в митних справах між Губернаторством та Італійським агентством митниці та монополій (ADM). Свої підписи під документом під час церемонії, яка в четвер, 27 лютого 2025 р., відбулася в римському офісі агентства, поставили його директор Роберто Алессе та кардинал Альсаґа.

На необхідності розширення цифрової трансформації баз даних для створення «цифрової екосистеми» зупинилася сестра Рафаелла Петріні, Генеральна Секретарка Губернаторства, яка від 1 березня змінить кардинала Альсаґу Вергеса на посаді очільника. Вона висловила сподівання, що обидві держави зможуть «швидко обмінюватися наявними даними та інформацією» з метою «покращення прозорості та сприяння законності».

У свою чергу директор Італійського агентства митниці та монополій назвав протокол «новими операційними рамками, здатними спрямовувати двостороннє співробітництво на найближчі роки та сприяти обміну між митними системами». До тексту протоколу є два додатки, які визначають запровадження на експериментальній основі телематичної процедури подання валютних декларацій з метою оптимізації процесів та підвищення прозорості, а також постійного підвищення кваліфікації митного персоналу. «Лише завдяки постійно діючим навчальним програмам, – підсумував Роберто Алессе, – ми зможемо зміцнити систему, яка відповідатиме глобальним викликам, з якими ми щодня стикаємося».