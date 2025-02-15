Сестра Рафаелла Петріні – нова очільниця Губернаторства Ватикану

Черниця очолить законодавчий і виконавчий орган влади найменшої держави, замінивши у цьому служіння кардинала Фернандо Верґеса Альсаґу, який досяг граничного віку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В суботу, 15 лютого 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив, починаючи від 1 березня 2025 року, Президентом Папської Комісії з питань Держави-Міста Ватикану та Президентом Губернаторства Держави-Міста Ватикану дотеперішню Генеральну Секретарку Губернаторства сестру Рафаеллу Петріні, Згромадження Сестер Францисканок Пресвятої Євхаристії. Вона замінить у цьому служінні кардинала Фернандо Верґеса Альсаґу, який очолив губернаторство 2021 року і якому 1 березня 2025 року виповниться 80 років життя.

Папська Комісія з питань Держави-Міста Ватикану є законодавчим органом найменшої в світі держави, натомість, Губернаторство – це орган, який здійснює виконавчу владу.

Уродженка Риму, сестра Рафаелла Петріні від 2005 року працювала в Конгрегації Євангелізації народів. Захистивши докторат в Папському Університеті святого Томи Аквінського, викладала в ньому соціальну доктрину Церкви. 4 листопада 2021 р., у Ватикані було повідомлено про те, що Папа Франциск призначив сестру Рафаеллу на посаду Генерального Секретаря Губернаторства Держави-Міста Ватикану. Під час нещодавнього інтерв’ю для Дев'ятого каналу італійського телебачення Святіший Отець особисто анонсував про сьогоднішнє її призначення на найвищу посаду в органах управління Держави-Міста Ватикану.