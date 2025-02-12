Програма богослужінь Папи Франциска на перші тижні Великого Посту

Початок Чотиридесятниці та богослужіння з нагоди заходів, пов’язаних з Ювілеєм. Такою є програма прилюдних богопослужінь Папи Франциска на березень і початок квітня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Пресслужба Святого Престолу поширила програму прилюдних богопослужінь Папи Франциска на найближчий період. Першим у цьому переліку є богослужіння з нагоди початку Великого Посту, які Святіший Отець у середу, 5 березня, очолить згідно зі звичаєм на Авентинському пагорбі Риму, де о 16:30 з храму святого Ансельма вирушить покаянна процесія до базиліки святої Сабіни, в якій буде відслужена Свята Меса з обрядами Попільної середи.

У неділю, 9 березня, першу неділю Чотиридесятниці, Папа Франциск очолить на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди Ювілею світу волонтерства. Того ж дня ввечері в залі Павла VI у Ватикані розпочнуться великопосні реколекції Святішого Отця та Римської курії, які завершаться вранці, 14 березня.

У п’яту неділю Чотиридесятниці, 6 квітня, Папа Франциск очолить на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди Ювілею хворих і світу охорони здоровʼя.