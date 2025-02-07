Ювілей сил оборони і безпеки: безпека творить надію

У Ватиканському пресцентрі представлено другу з великих подій Святого Року – Ювілей збройних сил, поліції та сил безпеки.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Ювілей є надією і відроджує її в серцях усіх, хто трудиться задля миру та безпеки», – сказав архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект для відділу фундаментальних питань євангелізації у світі Дикастерії у справах євангелізації, під час презентації заходів, присвячених Ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки, що відбулася в у п’ятницю, 7 лютого 2025 р., у Ватиканському пресцентрі. Події відбуватимуться протягом 8-9 лютого. Участь у презентації взяв також монсеньйор Серджіо Сідді, генеральний вікарій Військового Ординаріату Італії та кілька військових офіцерів.

Особливості відзначення

У ювілейних заходах участь візьмуть понад тридцять тисяч зареєстрованих учасників з понад ста країн світу. Також будуть присутні представники Папської Швейцарської Гвардії, жандармерії та пожежної служби Ватикану.

У суботу, 8 лютого, ювілейні заходи розпочнуться паломництвом до Святих дверей Папської базиліки Святого Петра у Ватикані. У другій половині дня у Римі передбачена вітальна церемонія та виступ кількох музичних оркестрів. Наступного дня паломники візьмуть участь у Святій Месі на площі святого Петра у Ватикані, яку очолить Папа Франциск.

Важлива служба для забезпечення миру

Презентуючи ювілейні заходи, архиєпископ Фізікелла підкреслив важливість значної, але непомітної роботи, яку здійснюють сили безпеки й оборони, щоб паломники і туристи відчували себе в безпеці під час Ювілею.

У презентації взяв участь адмірал Фабіо Аґостіні, начальник штабу Командування оперативно-тактичного угруповання Об’єднаних сил Італії, який розповів про роль Збройних сил в забезпеченні миру. Він вказав на діяльність 37 міжнародних місій, в яких беруть участь близько 7700 чоловіків і жінок у 25 різних країнах Європи, Близького Сходу, Африки та Середземномор’я. За його словами, військові часто беруть участь також в гуманітарних місіях, щоб допомогти населенню, яке опинилося у скрутному становищі. Зі свого боку, підполковник ВМС Хорватії Озрен Лукенда зауважив, що військові творять надію, беручи участь, зокрема, в миротворчих операціях.

Генеральний вікарій Військового Ординаріату Італії зазначив, що воїни не є позбавлені можливості пережити Ювілей під час проходження служби. За його словами, для цього створені сакральні місця для молитви, навіть на борту військових кораблів, а деякі наметові каплиці є проголошені як ювілейні храми.