Реанімувати надію: Ювілей митців і світу культури

У Ватиканському пресцентрі представлено події з нагоди Ювілею митців та світу культури. Серед центральних подій – Свята Меса з Папою в базиліці Святого Петра та візит Святішого Отця до римської кіностудії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Справді всесвітня зустріч, на яку з'їжджаються понад сім тисяч учасників з понад 60 країн з п'яти континентів», – так кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, Префект Дикастерії у справах культури та освіти, охарактеризував різноманітні заходи з нагоди Ювілею митців та світу культури, які відбуватимуться в Римі від 15 до 18 лютого 2025 року. «Конкретний виклик полягає в тому, щоб дати життя креативним нагодам, які б допомогли всім і кожному відродити надію», – сказав він під час презентації, яка 12 лютого відбулася у Ватиканському прессцентрі.

«Надія – це глобальний антропологічний досвід, який пульсує в серці кожної культури і який дає кожній з них можливість для діалогу», – підкреслив кардинал. Якщо в буллі «Spes non confundit» Папа Франциск висловлює сподівання, що Святий 2025 рік стане нагодою «реанімувати надію», то заходи в рамках саме цього Ювілею митців, за його словами, повинні допомогти нам поставити її «в центр публічного простору як пріоритетну культурну тему», як «необхідний і потужний, колективний ресурс, в який ми повинні дедалі більше і більше інвестувати». Отже, йдеться про «благо першої необхідності», а «не просто щось допоміжне». «Ми повинні запитати себе, – підсумував він, – як культурна спадщина релігій може бути більш активним передавачем надії для нових поколінь» і яким чином «сучасне мистецтво може стати носієм надії».

Учасники візьмуть участь в суботу, 15 лютого, у ювілейній аудієнції в залі Павла VI з Папою Франциском, який наступного дня відслужить для них Святу Месу в базиліці Святого Петра. Ввечері в неділю учасники Ювілею митців запрошені здійснити паломництво через Святі Двері базиліки в рамках так званої «Білої ночі», тобто нічного відкриття храму. Кульмінаційною подією Ювілею митців стане понеділок 17 лютого, коли Папа Франциск відвідає кіностудію «Cinecittà» в Римі, ставши першим Папою, який здійснить такий візит. Там він зустрінеться з делегацією митців та діячів культури, а також з працівниками кіностудії та їхніми сім'ями – загалом понад сімсот осіб. Очікуються також видатні режисери та актори світового рівня.