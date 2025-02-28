Обряди Попільної середи з доручення Папи очолить кардинал Де Донатіс

Колишній Вікарій Папи для Римської дієцезії, а сьогодні Верховний Пенітенціарій, очолить покаянну процесію та обряди Попільної середи на Авентинському пагорбі Риму.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Згідно з давньою традицією, у перший день Чотиридесятниці Єпископ Риму прибуває на Авентинський пагорб Риму, де розпочанає Великий Піст разом із монашими спільнотами. Молитовне стояння розпочинається у храмі святого Ансельма при бенедиктинському монастирі, звідки вирушає покаянна процесія до базиліки святої Сабіни, що при монастирі домініканців, де звершується Свята Меса з обрядами Попільної середи.

Як було оголошено на початку лютого, ще до госпіталізації Святішого Отця, програмою папських богослужінь передбачалася участь Папи Франциска у цих обрядах. У п’ятницю, 28 лютого 2025 р., стало відомо, що богослужіння не скасовується через госпіталізацію Папи, але його очолить в якості делегата Святішого Отця кардинал Анджело де Донатіс, Верховний Пенітенціарій, який раніше був Вікарієм Папи для Римської дієцезії. Початок богослужіння о 16:30 місцевого часу.