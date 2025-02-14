Кардинал Паролін: мир має бути справедливим і на основі міжнародного права

Під час заходу в Посольстві Італії при Святому Престолі з нагоди чергової річниці Латеранських угод Державний Секретар Святого Престолу прокоментував, серед іншого, ініціативи та кроки, що стосуються пошуків шляхів для припинення війни в України, наголошуючи на тому, що для того, щоб бути стійким і тривалим, мир повинен бути справедливим.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Alessandro Guarasci - Ватикан

Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін на полях церемонії в Посольстві Італії при Святому Престолі, приуроченої до річниці Латеранських угод, заявив, що ті, хто народився і живе в Газі, повинні мати можливість залишитися на своїй батьківщині. Щодо України, кардинал назвав позитивним те, що є проблиски надії на закінчення війни, але мир повинен бути «справедливим і тривалим». Він також торкнувся питання мігрантів. Зустріч високого рівня за участі Президента Італії Серджо Матарелли та Глави Уряду Джорджі Мелоні відбулася пополудні 13 лютого 2025 року.

Рішенням для Близькому Сході залишається рішення про дві держави

Святий Престол завжди уважно стежить за тим, що відбувається в Газі. Палестинське населення повинно мати можливість залишатися на своїй землі: «Ніяких депортацій, і це один з фундаментальних пунктів», – сказав кардинал Паролін. «Сусідні країни не готові піти на це, ми чули, наприклад, нещодавно короля Йорданії, який сказав категоричне “ні”, потрібно знайти вирішення, і ним, на нашу думку, є рішення про дві держави, тому що це також означає дати надію населенню», – підкреслив Державний Секретар Святого Престолу.

Україні потрібен справедливий мир

Щодо України, дипломатія робить свої кроки, в тому числі у світлі нещодавньої телефонної розмови між президентами США і Росії. Кардинал Паролін наголосив, що «потрібен справедливий мир» і що «є багато зрушень, багато проблисків». «Ми сподіваємося, – додав він, – що вони матеріалізуються, і ми сподіваємося, що ми зможемо досягти миру, який, щоб бути міцним, тривалим, повинен бути справедливим, залучати всі сторони, яких це стосується, і враховувати принципи міжнародного права і декларації ООН. Все, що пропонується, є корисним, тому що ми повинні покласти край цьому кровопролиттю». Очільник МЗС Італія Антоніо Таяні, зі свого боку, наполіг, що в будь-якому випадку до переговорів мають бути залучені ЄС та Київ.

Явище міграції вимагає співпраці

Була також порушена тема мігрантів. Кардинал Паролін розповів, що під час двосторонньої зустрічі обговорювалися «питання прийняття та співпраці для прийняття та інтеграції мігрантів в Італії». «Церква робить дуже багато, потрібні протоколи співпраці на регіональному рівні», – зазначив він.