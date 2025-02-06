Папа продовжив мандат Декана та Віцедекана Колегії Кардиналів

До рангу кардинала-єпископа піднесено до кардинала Превоста, Префекта Дикастерії у справах єпископів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 6 лютого 2025 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск 7 січня 2025 року продовжив дію свого схвалення, наданого на обрання кардинала Джованні Баттісти Ре Деканом Колегії Кардиналів. Водночас, повідомляється про те, що 14 січня Святіший Отець також продовжив дію свого схвалення, наданого на обрання кардинала Леонардо Сандрі Віцедеканом Колегії кардиналів.

Крім того, Папа Франциск зарахував до рангу кардиналів-єпископів кардинала Роберта Френсіса Превоста, Префекта Дикастерії у справах єпископів, надавши йому титул приміської дієцезії Албано.

кардинал Роберт Превост

Структура Колегії кардиналів

Кожен кардинал, на знак особливої близькості з Єпископом Риму, носить титул однієї з церков Римської дієцезії або стародавніх приміських дієцезій. Згідно з рангу, вони поділяються на кардиналів-єпископів, до яких належать ті, які носять титул приміських дієцезій та патріархи Східних Католицьких Церков, що зберігають титул своїх патріарших осідків, кардиналів-пресвітерів, якими є кардинали, що очолюють місцеві Церкви в світі та носять титул римських храмів, та кардинали-диякони, якими є члени Римської Курії, що носять титули давніх римських дияконій. Наприкінці червня 2018 року Папа Франциск вирішив розширити гроно приналежних до рангу кардиналів-єпископів, надавши цей ранг кардиналам П’єтро Паролінові, Леонардо Сандрі, Марку Уелле та Фердінадо Філоні зі збереженням їхніх дотеперішніх титулів.

Декан і Віцедекан Колегії

Колегію Кардиналів очолює Декан, який не має влади управління над кардиналами, залишаючись “primus inter pares”, а допомагає йому Віце-декан. Їх обирають з-поміж себе кардинали-єпископи з титулом приміських дієцезій, але цей вибір повинен затвердити Папа. Раніше призначення не мало часових обмежень, але наприкінці 2019 року Папа Франциск опублікував розпорядження, яким встановив, що це призначення матиме п’ятирічний термін з можливістю поновлення. Про обрання та схвалення кардиналів Ре та Сандрі як Декана та Віцедекана Колегії карлиналів було повідомлено 25 січня 2020 року.